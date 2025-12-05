La instalación de ascensores marca un hito en la rehabilitación de Santa Águeda, en El Pajar Las obras de rehabilitación van a buen ritmo y ya alcanzan el 63% de su ejecución

Los concejales, durante su visita a las obras, delante de la caja de uno de los ascensores.

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:39

Las obras de rehabilitación de la urbanización Santa Águeda, en El Pajar, siguen en marcha a buen ritmo y ya alcanzan el 63 % de ejecución, superando las fases más complejas de la intervención, según informa el gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana en un comunicado. La urbanización, construida en los años 70 y compuesta por 66 viviendas que albergan a unos 250 residentes, está siendo objeto de una intervención integral cuyo coste total asciende a 1.346.828 euros. La Concejalía de Vivienda ha realizado una visita técnica para comprobar sobre el terreno el estado de los trabajos incluidos en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

Durante la visita, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, conocieron de la mano de la arquitecta municipal y del equipo técnico de la constructora el detalle de las actuaciones realizadas hasta el momento. Entre ellas destacan la construcción de las estructuras que albergarán los nuevos ascensores, la reparación y refuerzo de pilares y forjados, la impermeabilización de cubiertas, la renovación de las redes de fontanería y la mejora de las fachadas mediante pintura pétrea.

Estas actuaciones han permitido resolver los elementos más deteriorados del conjunto residencial y preparar la entrada en la fase final del proyecto, centrada en la instalación completa de los ascensores, los remates interiores y la urbanización exterior.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó la relevancia social del proyecto y la mejora real que supone para el entorno residencial, indicando que ya se ha superado la fase más compleja y los resultados son visibles para los vecinos. «Esta actuación beneficia directamente a 66 familias que, por fin, ven cómo sus viviendas se modernizan y se hacen más accesibles y seguras», concluyó Marichal.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, subrayó la magnitud de las mejoras ya perceptibles y el impacto directo en la calidad de vida de los residentes: «Nuestros vecinos ya notan mejoras claras: la estructura de los ascensores está lista, las fachadas renovadas y los edificios reforzados. Ahora entramos en la fase final con la urbanización exterior y los remates.»

La rehabilitación de El Pajar forma parte de un plan municipal más amplio destinado a modernizar el parque público de viviendas existentes en el municipio, con una inversión global de 13,8 millones de euros. Este programa incluye otras actuaciones actualmente en ejecución, como la rehabilitación del Grupo IFA, que supera el 37 % de obra ejecutada; la intervención integral de la Urbanización La Paz, que modernizará 132 viviendas y ocho locales con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y seguridad estructural; y la rehabilitación de las 106 viviendas de El Castillo del Romeral, cuyas obras marchan a muy buen ritmo y se prevé su finalización en agosto de 2026.

Además, el Ayuntamiento impulsa nuevas actuaciones previstas en los conjuntos residenciales de Las Llaves y Montaña Clara, que serán las siguientes en incorporarse al plan municipal de regeneración urbana, completando así una estrategia que persigue dignificar los entornos residenciales, mejorar la habitabilidad y reforzar la cohesión social en todos los barrios del municipio.