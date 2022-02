Inquietud en El Tablero por el descontrol en los centros de menores próximos

Vecinos de El Tablero ya no ocultan su inquietud por cierto clima de «inseguridad» que se está viviendo en el barrio por el «descontrol» en el que incurren respecto de sus acogidos algunos centros de menores migrantes que han sido habilitados en el entorno de este núcleo de San Bartolomé de Tirajana. NC se ha hecho eco de este malestar y ha difundido un comunicado en el que anuncia que presentará al próximo pleno una moción para exigir medidas. Entre otras cosas, desde este partido demandan que se les ofrezcan alternativas de ocio, deportivas o formativas a estos menores para evitar que se pasen las tardes tirados en las calles y sin tutelaje de un adulto.

La situación es ya «insostenible», asegura NC, que culpa a los centros de menores «por no cumplir con sus obligaciones». Los nacionalistas no señalan en la nota a ninguno en concreto, pero por los datos consultados por este periódico, en el municipio hay operativos cuatro: en Lomo Los Azules, en Ayagaures, en Calderín y en El Salobre. Por razones de proximidad, fuentes del partido creen que buena parte de estos jóvenes proceden del recurso habilitado en El Salobre.

El problema, añade, es que dejan «a grupos de menores sin vigilancia durante las tardes, deambulando por las calles y en el entorno de la plaza pública». Se juntan entre 5 y 7 jóvenes y «se dedican a molestar a los vecinos y a pedir dinero». Es más, apunta que en alguna ocasión han dado lugar a peleas con otros jóvenes del municipio que han motivado incluso la presencia de la Policía Nacional.

«Esta situación está generando un estado de inseguridad entre los vecinos de El Tablero, que no se sienten con la confianza de pasear por sus calles a unas determinadas horas, ya que estos jóvenes permanecen solos, sin tutela, hasta que los vienen a recoger», advierte NC. Cuando no, añaden, regresan solos a sus centros, caminando, para lo que tienen que transitar por carreteras poco o nada iluminadas en las que, de hecho, ponen en riesgo sus propias vidas.

Entienden desde NC que no se trata de poner el foco del problema en los propios menores, sino en las empresas y ong que gestionan estos centros, a las que exigen que cumplan con su deber y les procuren las atenciones que se merecen en tanto que menores de edad. No ven razonable que no se les procuren actividades o alternativas de ocio o deportivas que faciliten también su integración. «Están solos, sin familiares que los tutelen y precisan de un acompañamiento adecuado que evite que incurran en comportamientos poco adecuados», señalan fuentes del mismo partido.

En su moción, NC exigirá a quien competa, que es el Ejecutivo canario, que ponga remedio a esta situación y haga un seguimiento a las empresas que gestionan lo centros de menores.