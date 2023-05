Mostrar la mejor cara de Gran Canaria, que los espacios que conforman la puerta de entrada a la Isla sean atractivos, y que allá donde miremos encontremos una Isla cuidada que muestra todo su potencial. Este es uno de los objetivos que quiere alcanzar Coalición Canaria de Gran Canaria y así lo ha transmitido el hoy el secretario general de Coalición Canaria en Gran Ca-naria y candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, durante la caminata por el sureste de la Isla «Jóvenes en marcha por el embellecimiento de Gran Canaria» en la que par-ticiparon y que fue organizada por los jóvenes nacionalistas de la Isla.

«Me opongo al que-branto de la Isla que ha propiciado Antonio Morales y por ello hoy iniciamos una marcha por la recuperación de los entornos de Gran Canaria para denunciar el estado de deterioro de los entornos naturales de la isla. Revertiremos esta situación y lograremos que los grancanarios y grancanarias puedan estar orgullosos de la tierra donde viven y que turistas y visitantes puedan admirar su belleza», subrayó María Fernández.

Invernaderos destrozados en la entrada a la Isla, miradores abandonados, barrancos llenos de escombros y basuras que llegan hasta el mar cuando llueve, esta es la imagen que critica Coalición Canaria. «Aquí la muestra de que la ecoisla de la que habla Antonio Morales no es más que ficción y humo. De qué ecoisla podemos hablar sin cuidar nuestra Isla, nuestros pa-rajes», subrayó María Fernández.

En esta línea, la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria indicó: «No me cansaré de decir que Gran Canaria es la Isla con mayor potencial. Lo triste es que no está posicionada donde le corresponde, no destaca como corresponde y no está valorada como corresponde porque la gestión de Antonio Morales en diversas áreas ha fracasado o ha sido nula. En este caso podemos hablar de una inexistente gestión para cuidar la imagen de Gran Canaria», y añadió: «No podemos permitir contar con miradores abandonados y cerrados, o que presen-tan un estado lamentable. Tampoco es aceptable que la estampa existente a los lados de la autovía en los entornos del aeropuerto, tanto hacia norte como hacia el sur, se encuentre des-atendida y así podría continuar con numerosos rincones de la Isla».

Por su parte, Pablo Rodríguez sostuvo: «Se deben embellecer los barrancos, que son una seña de identidad y buscar la manera de que la reconversión de las zonas ocupadas por inverna-deros que ya no se utilizan no sea un estercolero. Estas son dos claves que hay que abordar pero hay mucho más por hacer, como ya comentamos los miradores son otros de los espacios olvidados en algunos casos que dan muy mala imagen» y añadió: «Cada día que pasa y no hacemos nada por cuidar el estado de nuestra Isla estamos perdiendo oportunidades de desa-rrollo, crecimiento y bienestar. Y no se trata de embellecer solo para los turistas, para tener una buena imagen hacia el exterior, también es fundamental embellecer para que los granca-narios y grancanarios sientan que viven en una tierra confortable, se sientan orgullosos de la Isla y no sientan vergüenza antes determinadas estampas».

Los nacionalistas detallaron que cuentan con un proyecto de embellecimiento, que se encuen-tra dentro del Plan Gran Canaria, que incluye trabajar, a través del Plan de Paisajes de Gran Canaria, en la conservación y mantenimiento de los Barrancos de la isla de Gran Canaria; y en la mejora y conservación de los diferentes paisajes de acceso a la Isla: GC 1; GC 2 ; GC 3 y Aeropuerto. «Uno de los paisajes más característicos de la isla, que en ocasiones se encuentra desbordados de escombros, basura, son los barrancos y los entornos de recepción y despe-dida de la Isla se encuentran claramente abandonados y proyectan una imagen lamentable», recalcó la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria.