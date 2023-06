Ingenio desiste del Skate Park por el 'no' de Cuesta Caballero a que les toquen la cancha

El nuevo gobierno local de Ingenio desistirá finalmente de construir el Skate Park que estaba previsto en Cuesta Caballero. A falta todavía de un informe técnico-jurídico que cuantifique el coste de esta decisión, el alcalde, José López Fabelo, informa de que los vecinos ya le han hecho llegar su rechazo expreso a la contrapropuesta que les hizo el ejecutivo. «No quieren que se les toque la cancha y no se les tocará».

La resolución del conflicto desatado en torno a este expediente fue desde el principio una prioridad que se marcó el gobierno de Forum Drago-NC y PP Somos. Heredaron del mandato anterior la papa caliente de un barrio, el de Cuesta Caballero, levantado en armas contra un proyecto de más de un millón de euros que ya estaba adjudicado y a punto de que se iniciasen las obras. De hecho, el cuatripartito anterior, que presidía Ana Hernández, tuvo que retrasar los trabajos.

Una de las primera reuniones que mantuvieron el alcalde y el edil de Urbanismo, Rayco Padilla, poco después de tomar posesión, fue con una representación de los vecinos de Cuesta Caballero, a los que se les planteó que reconsideraran su negativa al parque a cambio de habilitarles las dos canchas del IES Ingenio que están justo al lado, una de las cuales sería dotada de césped artificial. «Esa comisión consultó al resto de vecinos y no la han aceptado, así que lo intenté, pero si ellos no lo han visto, no les voy a imponer lo que no quieren», apuntó López.

«Tengo la sensación de que no hemos sido capaces de explicarle al barrio que lo que le ofrece esta nueva corporación es muchísimo más de lo que ellos tienen, así que en ese sentido me siento fracasado en esa negociación y evidentemente vamos a optar por lo que el barrio ha pedido, que la cancha no se toca», subrayó el alcalde.

«Ahora tenemos que armarnos jurídicamente, con todas las garantías, para que la factura sea soportable, para que el coste sea asumible y no tengamos que pagar todos el error de unos pocos», añadió. No lo dice expresamente, pero se refiere a los derechos que la adjudicación ha generado en la concesionaria.

«Se actuó mal»

«Yo entiendo que el procedimiento con el que se ha actuado con Cuesta Caballero está muy mal, hemos actuado (en alusión al Ayuntamiento y al gobierno anterior) de espaldas a los vecinos. Tienen muchos motivos para estar ofendidos y dolidos», admitió el alcalde. «Ha habido una encuesta. Sí, se hizo. Que la encuesta no se hizo a quien teníamos que hacérsela, también», apostilló.

El proyecto iba a dotar al municipio de su primer parque de skate, patinaje (rollers, BMX y asimilables), calistenia y boulder (escalada en bloque), además de equipamientos biosaludables. El Ayuntamiento adjudicó las obras a la empresa Nerco Infraestructuras SL por un importe de 1.147.789 euros, que iban a ser financiados en un 85% por fondos Feder en el marco de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villa de Ingenio, Edusi Ingenovo.

Y el emplazamiento escogido fue el barrio de Cuesta Caballero, al norte del pabellón Nicolás González Vegay sobre una cancha deportiva que, según entendía el gobierno anterior, estaba deteriorada y en desuso. No lo ven así los propios vecinos.