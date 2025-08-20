Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios La Policía Canaria detecta una máquina que generaba chispas en plena cumbre, además de acampadas y circulación no autorizadas por pistas forestales

Imagen de archivo del incendio que asoló la cumbre de Gran Canaria en 2019.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:24

La Policía Canaria ha levantado un total de doce actas por infracciones en distintas zonas forestales de la isla de Gran Canaria, dentro del dispositivo especial activado por la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

Según informó este jueves el cuerpo autonómico, los hechos fueron detectados por agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) durante sus labores de control en diversos puntos de la cumbre, concretamente en los municipios de San Mateo, Tejeda y Moya.

De las doce infracciones tramitadas, once estuvieron relacionadas con acampadas sin autorización, circulación por pistas forestales o estacionamiento dentro de zonas de monte, actividades prohibidas durante episodios de riesgo extremo.

La otra infracción, considerada especialmente preocupante dadas las condiciones meteorológicas, fue por el uso de maquinaria que genera chispas, en concreto una motodesbrozadora con cabezal de cuchilla. Los agentes localizaron al infractor mientras utilizaba la herramienta sin adoptar medidas de seguridad, en un entorno con altas temperaturas, baja humedad y abundante vegetación seca, lo que hubiera podido provocar un incendio de rápida propagación.

Tras identificar a la persona, se procedió a levantar las correspondientes actas conforme a la normativa del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA) en Canarias.

Desde la Policía Canaria se recuerda a la ciudadanía la obligación de respetar las restricciones de paso y uso en las zonas forestales, así como la prohibición de emplear desbrozadoras, motosierras o sopladoras con motor térmico durante los días de riesgo muy alto o extremo, debido al potencial peligro que suponen en entornos secos.