Sigue la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria

La declaración reduce el nivel de alerta máxima y afecta al territorio que está en la cota superior a los 400 metros en la zona sur y los 600 metros en la vertiente norte

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 18:59

El Cabildo de Gran Canaria rebajó este martes la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales a la de alerta, centrada en la cota superior a 400 metros en la vertiente sur y a 600 metros en la cara norte de la isla.

La decisión está basada en previsiones meteorológicas que apuntan a la posibilidad de que las temperaturas máximas superen los 30-37 grados centígrados en el ámbito territorial afectado.

La medida coincide con la adoptada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario y responde a que persiste el episodio de calor en las medianías y zonas altas, especialmente de las vertientes oeste y sur de las islas, lo que ha generado una alta disponibilidad de combustible.

Además, se mantiene el aire seco y cálido en las zonas forestales acompañado de calima en cantidad variable. La inversión de temperatura se sitúa a cota baja y se prevé una humedad relativa inferior al 30% sobre la inversión, así como cambios en la dirección del viento en las zonas de cumbre, especialmente de cara al fin de semana.

La alerta mantiene la prohibición de usar maquinaria como radial o amoladora, motodesbrozadoras con cabezal de cuchillas, motosierras, máquinas de soldadura y sopletes; y en la siega del cereal los tractores con cabezal de cuchillas y las segadoras de peine de metal.

Acto de presentación de nuevos vehículos de Protección Civil. C7

Sí se permite el uso de motodesbrozadoras con cabezal de hilo y los tractores en labores diferentes a la anterior, debiendo disponer en el momento de su uso de un extintor en buen estado de funcionamiento y rejilla matachispas en su tubo de escape.

Con esta declaración también se habilita una zona de acceso y tránsito por terrenos forestales de alrededor de un kilómetro en el entorno del suelo urbano.

Fuego prohibido en zonas de acampaña y áreas recreativas

La alerta por riesgo de incendios forestales -también está en vigor en El Hierro, La Gomera, Tenerife y la cota superior a 600 metros en el este y a más de 400 en el oeste de La Palma- mantiene la prohibición del uso de fuego en albergues, zonas de acampada y áreas recreativas (incluido el uso de las barbacoas de obra instaladas en estas zonas), así como los fuegos artificiales en terreno forestal y en una distancia de 400 metros a su alrededor.

El Cabildo ruega que se respete esta prohibición ya que las quemas agrícolas son unas de las principales causas de incendios y con las condiciones meteorológicas tan adversas suponen un riesgo extremo.

Tampoco se permite la actividad de carboneo ni el uso de fuego en la apicultura.

