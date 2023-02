Guía se solidariza con Turquía a través de un proyecto Eramus+

El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, recibió este viernes en las Casas Consistoriales a los estudiantes del IES Santa María de Guía que viajarán el próximo lunes a Bélgica y en abril a Francia para finalizar el proyecto Erasmus+ 'Learning and teaching with digital tools in education'.

Allí tendrán de nuevo ocasión de encontrarse con sus compañeros belgas, franceses, polacos y turcos, con los que han venido colaborando desde el 2020 en el desarrollo de habilidades y herramientas digitales para implementar su uso tanto en la enseñanza como el aprendizaje educativo.

En la visita estuvieron también presentes los profesores de las dos últimas movilidades del proyecto y la concejala de Educación, Sibisse Sosa.

El primer edil guiense transmitió a los jóvenes el valor de este tipo de iniciativas europeas así como la importancia de estas experiencias para su formación, «ya que además de ser muy valiosas desde el punto de vista académico son también muy enriquecedoras desde el punto de vista personal y humano», señaló.

Durante este encuentro, los profesores explicaron que el estado de emergencia declarado en Turquía a causa del reciente terremoto en el que han fallecido más de 40.000 personas, hace que los estudiantes y profesores turcos no puedan asistir a la movilidad belga, pero sí han confirmado su asistencia a la que se llevará a cabo en Dijon, Francia, a finales del mes de abril.

El epicentro de esta catástrofe se situó a pocos kilómetros de Osmaniye, ciudad a la que pertenecen los dos institutos turcos que participan en el proyecto y en la que estudiantes y profesores del IES Santa María de Guía desarrollaron la tercera movilidad en el mes de octubre pasado, poco más de tres meses antes del terremoto.