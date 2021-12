Las guaguas llegarán a las Salinas del Matorral tras 30 años de espera

«Esto es para nosotros como un regalo de Navidad, ni más ni menos». Así de contenta se mostró este martes Asunción Quintana. Como ella, una veintena de vecinos de Salinas del Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, no quiso perderse la presentación oficial de la línea que les llevará el transporte público hasta su pueblo tras 30 años de larga espera. «Esto es un logro para todos», coincidía en apuntar Ismael Santana Noda, que lleva un año como presidente de la asociación de vecinos Los Salineros del Matorral. «El primer objetivo que me marcaron los vecinos fue que llegara el transporte público. Aquí casi toda la gente carece de carné de conducir», reconoció el dirigente.

El barrio le puso deberes, el colectivo le trasladó la petición al Ayuntamiento, a su alcaldesa, Conchi Narváez, y esta se la hizo llegar al Cabildo. Un año después, el consejero insular de Transportes, Miguel Ángel Pérez, llamó para decir que la Autoridad Única del Transporte, organismo que depende del Cabildo, había dado su visto bueno. La línea 08 de Global extenderá varias expediciones al día, de lunes a viernes, y en jornadas laborales, desde Castillo del Romeral a Salinas del Matorral.

Saulo Castro, subdirector de Global, explicó que del barrio saldrán cuatro expediciones de lunes a viernes, una a las 07.25, otra a las 09.25, otra a las 15.25 y la última a las 18.25. Y que a la inversa, desde Castillo, saldrán a las 8 de la mañana, otra a las 14.00 y otra a las 17.00. « Sin sobrecostes en la tarifa y en una de las líneas de más éxito, que en apenas una hora te pone en la capital y que llega hasta Santa Catalina», indicó. Conecta con Juan Grande, Vecindario, Cruce de Arinaga y de ahí conecta con la GC-1 hasta la capital.

Pérez apuntó que la distancia se resuelve en apenas cinco minutos más de recorrido y que el coste para el servicio, y para la operadora, «es muy reducido». Sin embargo, a los vecinos les evita un «camino penoso», en palabras de Ismael Santana, de kilómetro y medio de carretera sin aceras, en una zona ventosa y por un recorrido solitario.

A esa distancia les quedaba todo, desde el consultorio médico al supermercado, desde la farmacia a la panadería. Salinas del Matorral es un núcleo familiar en el que viven 364 personas censadas y en donde no hay ningún negocio abierto. Por eso no es extraño que a Asunción le haya sabido a regalo la guagua, máxime desde que hace 2 años que no puede conducir a raíz de un ictus. «Me echaba a caminar y siempre había alguien que me llevaba». Eso es lo que Antonia Noda, otra vecina, dice que hacía. No había otra.

Pero ya no siempre tendrá que ser así. Ahora tienen al menos una alternativa. «Este es un día muy especial», afirmó la alcaldesa, que acudió al barrio acompañada de varios de sus concejales, entre ellos, el de Movilidad Urbana, Orlando Cabrera. «Es de esos días en que uno se siente realizada como cargo público». Y tuvo palabras de agradecimiento para el consejero, para quien llegó a pedir un aplauso a los vecinos. «La movilidad es una de las principales políticas sociales», había apuntado Pérez apenas unos minutos antes.

Tan especial fue el día para Salinas del Matorral que no se lo perdió ni el más nuevo de sus residentes, Diego Alejandro, de apenas 12 días, que posó para la historia junto a sus padres, sus vecinos y los cargos públicos junto a la guagua. Él no lo sabe, pero puede que la necesite. «A futuro, para cuando tenga que ir al instituto o a la universidad», advierte su madre, Laidy Ruiz. Con todo, «ya es un punto más a favor del barrio», añade su padre, Diego Falcón.