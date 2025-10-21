Un grupo de vecinos de San Mateo margulla en la Comuna 13 de Medellín El viaje a Colombia que cierra las fiestas sirve para echarle una mano a las familias más pobres del que fue uno de los barrios más violentos del mundo

Foto de familia del grupo que viajó a Colombia con banderas de Canarias y San Mateo.

Como colofón a las recientes fiestas patronales de la Vega de San Mateo, una comitiva de cerca de veinte vecinos del municipio ha emprendido un viaje cultural a Colombia con el objetivo de conocer de cerca la riqueza histórica, agrícola y artística del país sudamericano.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Fiestas y Solidaridad del Ayuntamiento, que dirige José Déniz, busca fortalecer los lazos de convivencia y hermandad y promover el intercambio cultural entre comunidades, ofreciendo a los participantes una experiencia única por diferentes zonas del país como Bogotá o Medellín.

Durante su estancia, los vecinos participaron en actos culturales, encuentros con comunidades locales y actividades solidarias y musicales, como el rap, el breakdance o la trova improvisada, en la emblemática Comuna 13, una zona reconocida mundialmente por su proceso de transformación social, cultural y urbano.

La Comuna 13, en Medellín, fue considerado uno de los barrios más peligrosos y violentos del mundo y, en la actualidad, es uno de los lugares más visitados del país por su historia, atmósfera mágica y arte callejero.

Asimismo, y a través de la colaboración con diversas agencias turísticas, la delegación de San Mateo contribuyó a la realización de una serie de compras solidarias para las familias más desfavorecidas del reconvertido barrio de Medellín.

José Déniz asegura que «ésta es la finalidad principal de este tipo de viajes, como ya hicimos el año pasado en Cuba. Hacerlo de forma inmersiva, adentrándonos en su realidad, colaborando solidariamente con su desarrollo y, comiendo, literalmente, en el salón de sus casas».

Déniz subraya la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos de Medellín a partir de un conocimiento profundo de su cultura y su realidad: «Apoyar y conceder una segunda oportunidad a zonas que no lo han tenido nada fácil, como el que fuera el barrio más violento del mundo, la Comuna 13 de Medellín, que es una maravilla hoy en día: esa, sin ningún género de duda, es la finalidad prioritaria del viaje».

El grupo ha llevado a cabo visitas de carácter cultural a espacios de interés hcomo el Museo Botero de Bogotá, que alberga una colección de obras donadas al país por al artista Fernando Botero.

Por otro lado, los vecinos disfrutaron de excursiones guiadas a varias fincas de café para conocer, de manera exhaustiva, su proceso de elaboración, desde la semilla hasta la taza.