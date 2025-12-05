Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria en 2025 Arcadio Suárez
Navidad 2025

Gran Canaria vive el primer fin de semana grande de la Navidad: todos los actos que no te puedes perder en el puente de diciembre

Consulta la programación y horarios de todas las actividades navideñas a lo largo y ancho de la isla

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El puente de diciembre será el primer fin de semana grande de la Navidad 2025-2026. Gran Canaria se ilumina con los alumbrados pendientes y arranca la inauguración de belenes en distintos puntos de la isla.

Si tienes el espíritu navideño a flor de piel, te descubrimos todos los eventos y actos de los distintos programas de la Navidad en los municipios de Gran Canaria desde el 5 al 8 de diciembre.

Viernes, 5 de diciembre

Gáldar

  • 18.00 h. Museo Agáldar. Inauguración del nacimiento realizado por el ceramista Aristides Martin Barrasa e inauguración de la exposición 'Misterios de barro', colección de Ciona Almeida León.

  • 20.30 h. Centro Cultural Guaires. Hipnosis de Comedia - Aryel Altamar, el hipnotista del circo del sol.

  • Del viernes 5 de diciembre al sábado 10 de enero. Casa del Coleccionista de Gáldar. Exposición 'La Navidad y sus detalles' de Mar Pino Ventura y Domingo Pérez.

Barrial

  • 19:30h. Encendido del alumbrado y apertura del patio de Navidad

Mogán

  • 17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall

San Mateo

  • 18:00h. Inauguración de la casa de Papá Noel

Valleseco

  • Inauguración del Belén en la Casa Parroquial

Arucas

  • Inauguración del Parque de la Navidad. Parque de las Flores

  • Inauguración de alfombra Navideña. Casa Consistorial

  • 18:30h. Encendido de las luces de Navidad. Plaza de la Constitución

  • 20:30h. Concierto de Los Coquillos. Plaza de San Juan

Las Palmas de Gran Canaria

  • 17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Dolores Campos-Herrero

  • 19:00h. DJ. Trasera Parque Santa Catalina

  • 21:00h. Concierto Última Parada. Trasera Parque Santa Catalina

Sábado, 6 de diciembre

Gáldar

  • De 9.30 a 18.00 h. Plaza de Santiago. Jornadas de los clubes de mayores con muestra de artesanía, actividades y actuaciones musicales.18.00 у 20.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.

La Atalaya, Guía

  • 17:00h. Mercadillo navideño

  • 18:30h. Actuación del payaso Pepón

  • 20:00h. Encendido del gran árbol de ganchillo

La Aldea de San Nicolás

  • 17:30-20:30h. Animación infantil con degustación de castañas, algodón de azúcar y creps

  • 17:00-23:00h. Mercadillo navideño

  • 19:30h. Encendido de las luces de Navidad con concierto de José Manuel Ramos

Mogán

  • 17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall

San Mateo

  • 11:00h. Ruta de belenes y villanzicos. Risco Prieto

  • 12:30h. Ruta de belenes y villanzicos. Ariñez

  • 13:30h. Verbena navideña con Estrella Latina

  • 17:30h. Ruta de belenes y villanzicos. El Chorrillo

  • 20:00h. Verbena navideña con Los Peques

Arucas

  • 11:00h. Inauguración del Belén tradicional. Patio y salón del Museo Municipal

Moya

  • 19:00. Navidad gastronómica 'Sabores de Gran Canaria'. Calle León y Castillo

  • 20:00h. Encendido de las luces de Navidad. Pórtico de la iglesia de Candelaria

  • 11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)

Las Palmas de Gran Canaria

  • 17:30–19:30h. Taller infantil: Botas de Papá Noel. Trasera Parque Santa Catalina

  • 19:00h. Línea DJ. Trasera Parque Santa Catalina

  • 20:00h. Concierto Grupo Tabaiba. Trasera Parque Santa Catalina

  • 21:30h. Concierto Kilombo Improvisado. Trasera Parque Santa Catalina

Domingo, 7 de diciembre

Gáldar

  • 12.00 h. y 13.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.

Mogán

  • 17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall

Valsequillo

  • 12:00-19:00h. Lomitos de Correa Christmas. Actividades infantiles, concursos y conciertos

Moya

  • 12:30h. Inauguración del Belén Municipal. Iglesia de la Candelaria

  • 11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)

Las Palmas de Gran Canaria

  • 11:00–13:00h. Taller infantil: Botes de Navidad. Trasera Parque Santa Catalina

  • 17:30h. Concurso de Tarjetas Navideñas. Trasera Parque Santa Catalina

  • 19:30h. Música DJ Estro. Trasera Parque Santa Catalina

Lunes, 8 de diciembre

Gáldar

  • 11.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Eucaristía en honor a la Santísima Virgen. A continuación, tradicional procesión por el recorrido de costumbre acompañada por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

Arucas

  • 12:00h. Azúcar, espectáculo familiar. Plaza San Juan

  • 17:00h. Talleres infantiles

Moya

  • 11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)

  • 11:30h. Castillos hinchables y talleres. Asociación de vecinos Tomás Morales de El Frontón

