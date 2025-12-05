Gran Canaria vive el primer fin de semana grande de la Navidad: todos los actos que no te puedes perder en el puente de diciembre

Navidad en Las Palmas de Gran Canaria en 2025

CANARIAS7 Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

El puente de diciembre será el primer fin de semana grande de la Navidad 2025-2026. Gran Canaria se ilumina con los alumbrados pendientes y arranca la inauguración de belenes en distintos puntos de la isla.

Si tienes el espíritu navideño a flor de piel, te descubrimos todos los eventos y actos de los distintos programas de la Navidad en los municipios de Gran Canaria desde el 5 al 8 de diciembre.

Viernes, 5 de diciembre

Gáldar 18.00 h. Museo Agáldar. Inauguración del nacimiento realizado por el ceramista Aristides Martin Barrasa e inauguración de la exposición 'Misterios de barro', colección de Ciona Almeida León.

20.30 h. Centro Cultural Guaires. Hipnosis de Comedia - Aryel Altamar, el hipnotista del circo del sol.

Del viernes 5 de diciembre al sábado 10 de enero. Casa del Coleccionista de Gáldar. Exposición 'La Navidad y sus detalles' de Mar Pino Ventura y Domingo Pérez.

Barrial 19:30h. Encendido del alumbrado y apertura del patio de Navidad

Mogán 17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall

San Mateo 18:00h. Inauguración de la casa de Papá Noel

Valleseco Inauguración del Belén en la Casa Parroquial

Arucas Inauguración del Parque de la Navidad. Parque de las Flores

Inauguración de alfombra Navideña. Casa Consistorial

18:30h. Encendido de las luces de Navidad. Plaza de la Constitución

20:30h. Concierto de Los Coquillos. Plaza de San Juan

Las Palmas de Gran Canaria 17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Dolores Campos-Herrero

19:00h. DJ. Trasera Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto Última Parada. Trasera Parque Santa Catalina

Sábado, 6 de diciembre

Gáldar De 9.30 a 18.00 h. Plaza de Santiago. Jornadas de los clubes de mayores con muestra de artesanía, actividades y actuaciones musicales.18.00 у 20.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.

La Atalaya, Guía 17:00h. Mercadillo navideño

18:30h. Actuación del payaso Pepón

20:00h. Encendido del gran árbol de ganchillo

La Aldea de San Nicolás 17:30-20:30h. Animación infantil con degustación de castañas, algodón de azúcar y creps

17:00-23:00h. Mercadillo navideño

19:30h. Encendido de las luces de Navidad con concierto de José Manuel Ramos

Mogán 17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall

San Mateo 11:00h. Ruta de belenes y villanzicos. Risco Prieto

12:30h. Ruta de belenes y villanzicos. Ariñez

13:30h. Verbena navideña con Estrella Latina

17:30h. Ruta de belenes y villanzicos. El Chorrillo

20:00h. Verbena navideña con Los Peques

Arucas 11:00h. Inauguración del Belén tradicional. Patio y salón del Museo Municipal

Moya 19:00. Navidad gastronómica 'Sabores de Gran Canaria'. Calle León y Castillo

20:00h. Encendido de las luces de Navidad. Pórtico de la iglesia de Candelaria

11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)

Las Palmas de Gran Canaria 17:30–19:30h. Taller infantil: Botas de Papá Noel. Trasera Parque Santa Catalina

19:00h. Línea DJ. Trasera Parque Santa Catalina

20:00h. Concierto Grupo Tabaiba. Trasera Parque Santa Catalina

21:30h. Concierto Kilombo Improvisado. Trasera Parque Santa Catalina

Domingo, 7 de diciembre

Gáldar 12.00 h. y 13.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.

Mogán 17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall

Valsequillo 12:00-19:00h. Lomitos de Correa Christmas. Actividades infantiles, concursos y conciertos

Moya 12:30h. Inauguración del Belén Municipal. Iglesia de la Candelaria

11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)

Las Palmas de Gran Canaria 11:00–13:00h. Taller infantil: Botes de Navidad. Trasera Parque Santa Catalina

17:30h. Concurso de Tarjetas Navideñas. Trasera Parque Santa Catalina

19:30h. Música DJ Estro. Trasera Parque Santa Catalina

Lunes, 8 de diciembre

Gáldar 11.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Eucaristía en honor a la Santísima Virgen. A continuación, tradicional procesión por el recorrido de costumbre acompañada por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

Arucas 12:00h. Azúcar, espectáculo familiar. Plaza San Juan

17:00h. Talleres infantiles

Moya 11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)

11:30h. Castillos hinchables y talleres. Asociación de vecinos Tomás Morales de El Frontón