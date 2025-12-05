Gran Canaria vive el primer fin de semana grande de la Navidad: todos los actos que no te puedes perder en el puente de diciembre
Consulta la programación y horarios de todas las actividades navideñas a lo largo y ancho de la isla
Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:42
El puente de diciembre será el primer fin de semana grande de la Navidad 2025-2026. Gran Canaria se ilumina con los alumbrados pendientes y arranca la inauguración de belenes en distintos puntos de la isla.
Si tienes el espíritu navideño a flor de piel, te descubrimos todos los eventos y actos de los distintos programas de la Navidad en los municipios de Gran Canaria desde el 5 al 8 de diciembre.
Viernes, 5 de diciembre
Gáldar
-
18.00 h. Museo Agáldar. Inauguración del nacimiento realizado por el ceramista Aristides Martin Barrasa e inauguración de la exposición 'Misterios de barro', colección de Ciona Almeida León.
-
20.30 h. Centro Cultural Guaires. Hipnosis de Comedia - Aryel Altamar, el hipnotista del circo del sol.
-
Del viernes 5 de diciembre al sábado 10 de enero. Casa del Coleccionista de Gáldar. Exposición 'La Navidad y sus detalles' de Mar Pino Ventura y Domingo Pérez.
Barrial
-
19:30h. Encendido del alumbrado y apertura del patio de Navidad
Mogán
-
17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall
San Mateo
-
18:00h. Inauguración de la casa de Papá Noel
Valleseco
-
Inauguración del Belén en la Casa Parroquial
Arucas
-
Inauguración del Parque de la Navidad. Parque de las Flores
-
Inauguración de alfombra Navideña. Casa Consistorial
-
18:30h. Encendido de las luces de Navidad. Plaza de la Constitución
-
20:30h. Concierto de Los Coquillos. Plaza de San Juan
Las Palmas de Gran Canaria
-
17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Dolores Campos-Herrero
-
19:00h. DJ. Trasera Parque Santa Catalina
-
21:00h. Concierto Última Parada. Trasera Parque Santa Catalina
Sábado, 6 de diciembre
Gáldar
-
De 9.30 a 18.00 h. Plaza de Santiago. Jornadas de los clubes de mayores con muestra de artesanía, actividades y actuaciones musicales.18.00 у 20.00 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.
La Atalaya, Guía
-
17:00h. Mercadillo navideño
-
18:30h. Actuación del payaso Pepón
-
20:00h. Encendido del gran árbol de ganchillo
La Aldea de San Nicolás
-
17:30-20:30h. Animación infantil con degustación de castañas, algodón de azúcar y creps
-
17:00-23:00h. Mercadillo navideño
-
19:30h. Encendido de las luces de Navidad con concierto de José Manuel Ramos
Mogán
-
17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall
San Mateo
-
11:00h. Ruta de belenes y villanzicos. Risco Prieto
-
12:30h. Ruta de belenes y villanzicos. Ariñez
-
13:30h. Verbena navideña con Estrella Latina
-
17:30h. Ruta de belenes y villanzicos. El Chorrillo
-
20:00h. Verbena navideña con Los Peques
Arucas
-
11:00h. Inauguración del Belén tradicional. Patio y salón del Museo Municipal
Moya
-
19:00. Navidad gastronómica 'Sabores de Gran Canaria'. Calle León y Castillo
-
20:00h. Encendido de las luces de Navidad. Pórtico de la iglesia de Candelaria
-
11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)
Las Palmas de Gran Canaria
-
17:30–19:30h. Taller infantil: Botas de Papá Noel. Trasera Parque Santa Catalina
-
19:00h. Línea DJ. Trasera Parque Santa Catalina
-
20:00h. Concierto Grupo Tabaiba. Trasera Parque Santa Catalina
-
21:30h. Concierto Kilombo Improvisado. Trasera Parque Santa Catalina
Domingo, 7 de diciembre
Gáldar
-
12.00 h. y 13.30 h. Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del espectáculo 'Revelora' de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, por Clapso Producciones.
Mogán
-
17-21:00h. Market Navideño. Centro comercial Mogán Mall
Valsequillo
-
12:00-19:00h. Lomitos de Correa Christmas. Actividades infantiles, concursos y conciertos
Moya
-
12:30h. Inauguración del Belén Municipal. Iglesia de la Candelaria
-
11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)
Las Palmas de Gran Canaria
-
11:00–13:00h. Taller infantil: Botes de Navidad. Trasera Parque Santa Catalina
-
17:30h. Concurso de Tarjetas Navideñas. Trasera Parque Santa Catalina
-
19:30h. Música DJ Estro. Trasera Parque Santa Catalina
Lunes, 8 de diciembre
Gáldar
-
11.00 h. Templo Santuario de Santiago Apóstol. Eucaristía en honor a la Santísima Virgen. A continuación, tradicional procesión por el recorrido de costumbre acompañada por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.
Arucas
-
12:00h. Azúcar, espectáculo familiar. Plaza San Juan
-
17:00h. Talleres infantiles
Moya
-
11:00-18:00h. Mercadillo Navideño (Fontanales)
-
11:30h. Castillos hinchables y talleres. Asociación de vecinos Tomás Morales de El Frontón