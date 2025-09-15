Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se suman a la iniciativa de Canarias por Palestina. Cober

Gran Canaria le dice basta al genocidio en Palestina

El presidente del Cabildo y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria inician la lectura en Vegueta de los nombres de los más de 16.000 menores asesinados en Gaza / Morales dejó claro que Gran Canaria no acogerá la Vuelta a España en 2026 si participa el equipo de Israel

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:57

El Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se suman a la iniciativa de Canarias por Palestina y protagonizan una acción simbólica en Vegueta para exigir a Israel que ponga fin al genocidio de los palestinos en Gaza.

Antonio Morales, presidente insular, y Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad, iniciaron la lectura de los nombres de los más de 17.000 menores palestinos asesinados en Gaza ante una plaza de Santa Ana alfombrada de unos 500 zapatos infantiles.

Tras su intervención, y a preguntas de los periodistas, Morales dejó claro que Gran Canaria no acogerá la Vuelta a España el año que viene si participa el equipo de Israel. Dijo que la isla no contribuirá al blanqueamiento de un Estado que está perpetrando un «genocidio».

