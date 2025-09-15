Antonio Morales: «Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España si participa Israel» El presidente del Cabildo asegura que Gran Canaria se desmarcará del regreso de la Vuelta Ciclista en 2026 si participa el equipo israelí, al que acusa de «blanquear el genocidio» en Gaza

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:39

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha manifestado hoy que, con la participación de Israel, «Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España». A pesar de que se había firmado un preacuerdo con Unipublic, empresa organizadora de la prueba deportiva para el regreso de la ronda ciclista a Gran Canaria en 2026, «tengo que decir con absoluta convicción que participando Israel no, Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio del Estado de Israel a través del deporte o de cualquier otra actividad».

Morales afirmó también que «vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos meses», pero aclaró que si las condiciones no cambian y no se toman medidas para evitar la presencia del equipo Israel-Premier Tech, Gran Canaria se desmarcará de ese principio de acuerdo. «Nos parecía una medida atractiva para la isla de Gran Canaria», y recordó que «en esas conversaciones estaban también el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, para que después de tantos años la Vuelta llegara de nuevo a nuestra tierra, a nuestra isla». Sin embargo, «no hay nada definitivo firmado, no hay ningún acuerdo final que diga que se ha cerrado el regreso de la Vuelta a Canarias».

El presidente lamentó «la falta de decisión de los organismos internacionales» para evitar la participación de equipos y deportistas israelíes en este tipo de competiciones y «no tomar las mismas medidas que en su día se adoptaron con Rusia», algo que a su juicio «está enfrentando y dividiendo a las sociedades de los distintos países europeos». Morales cree que «están permitiendo que Israel nos enfrente y que mine nuestra convivencia».

Las protestas que han protagonizado diferentes colectivos durante gran parte de la Vuelta Ciclista a España, que culminaron ayer con la suspensión de la última etapa en Madrid, son «legítimas, todos sabemos que detrás de ese equipo hay un magnate amigo íntimo de Netanyahu que comparte sus ideas, por lo tanto, está blanqueando el genocidio. Eso no se puede permitir, así que es totalmente legítimo que la gente exprese en la calle su descontento con esa situación».

También reprochó Morales la actitud mantenida durante los últimos días por el Gobierno de España y el PP, «es un disparate continuo que está incrementando el voto de la extrema derecha y alejando a la gente de las instituciones, fomentando el descrédito de la política». Y alentó a buscar «un gran pacto de estado para afrontar con serenidad los grandes retos que tiene España y el mundo». El enfrentamiento «me parece una barbaridad y usar esta situación me parece terrible, incluso el PP pareciéndose cada día más a la ultraderecha». Celebró también «que la ciudadanía ha expresado en la calle libremente su rechazo a que Israel blanquee, a través de un equipo de ciclismo, el genocidio que está perpetrando en Gaza».