Gran Canaria estará en la asociación nacional de productores de papas

De reciente creación, la Asociación de Pueblos Productores de Patata tiene como principal objetivo defender el cultivo y favorecer los intercambios a todos los niveles, lo que pasa por impulsar la cultura gastronómica en torno a este alimento, los intercambios comerciales y la industria transformadora en torno a este tubérculo.

Por el momento la red nacional de municipios productores de papas tiene representación de Andalucía, Murcia y Castilla y León.

En Canarias, el municipio de Teror, a través de su Ayuntamiento, sería el primer integrante de esta asociación. Pero, además, el Cabildo de Gran Canaria trabaja para que tal integración sea insular.

Y en ese contexto, la concejala de Desarrollo Rural de Teror, Irene Ortega, y el técnico del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria, Armando Rodríguez, participaron el pasado mes la reunión de la Asociación de Pueblos Productores de Patata celebrada en Medina del Campo (Valladolid).

Además, Teror estuvo también presente en la gala de los Premios Nacionales de la Patata en Medina del Campo y en la Jornada Técnica de la Patata, en la localidad vallisoletana de El Carpio.

Todas estas experiencias se suman a la valoración que tanto Cabildo como Ayuntamiento de Teror están haciendo para hacer efectiva su adhesión a la red nacional.

Armando Rodríguez apunta que «todavía no hay fecha definitiva de incorporación», pero en todo caso desde la institución insular tienen claro que ningún municipio grancanario productor de papa se quedará atrás.

La avanzadilla la protagonizará Teror, que cuenta con 170 hectáreas de este cultivo, muy por debajo de las localidades peninsulares que ya integran la red.

En todo caso, si entra Gran Canaria, aclara el técnico del Cabildo, se utilizaría el término papa.

Más allá de palabras, los productores comparten una seria de problemas. «De los problemas del escarabajo estamos libres, ellos lo tienen hace miles de años», señala Armando Rodríguez.

Pero son muchas más las adversidades comunes que los agricultores deben afrontar.

Como es «el tema del cambio climático, los problemas de sequía, ahora que si no riegan no se da nada. Los problemas de personal, que no hay. Para plantar no tanto, porque lo hace la máquina, el problema es recoger, que la gente no quiere trabajar».

Todos estos temas se abordarán desde la Asociación de Pueblos Productores de Papa, que nace para lograr mayor fuerza desde la unión, sobre todo para frenar la sangría que supone la intermediación en la cadena de venta.