El Gobierno canario aprobará el día 20 la hoja de ruta ante los retos demográficos de las islas El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Ejecutivo regional, Octavio Caraballo, afirma también que en 2026 se tramitará la primera ley para dar respuesta a los desafíos poblacionales

En el marco de la jornada de clausura del I Congreso de Reto Demográfico de Canarias, el viceconsejero del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, anuncia que el próximo 20 de octubre se aprobará la Estrategia de Reto Demográfico, una hoja de ruta en la que han participado expertos de varias instituciones en su elaboración y que servirá para aportar soluciones a los principales desafíos que vive el territorio canario. Caraballo afirma también que el próximo año se tramitará la primera ley de reto demográfico de Canarias.

Si Canarias continúa abriendo la brecha poblacional entre las zonas rurales y urbanas «no solo perderemos una fuente de riqueza y de identidad, sino que seremos cómplices de la pérdida de nuestro paisaje», manifiesta el viceconsejero. A su vez, destaca la importancia de congresos como este, ya que «permite reflexionar para analizar e impulsar nuevas soluciones» que permitan hacer frente tanto a la gestión de los espacios superpoblados en las capitales y zonas costeras, como a la necesidad de «renacimiento de las zonas rurales que han perdido población», señala.

Para el viceconsejero del Ejecutivo regional, las próximas medidas que se implementarán servirán para «frenar la pérdida de población e incentivar la atracción de nuevos residentes, impulsar economías locales que sean sostenibles, mejorar la calidad de vida asegurando el acceso a los servicios básicos y promover el patrimonio natural y cultural», remarca Caraballo.

Algunas de las expuestas por el político son establecer incentivos fiscales para adquirir suelo, permitiendo la construcción de nuevas viviendas en los municipios con menor densidad de población, promover la compra de inmuebles en municipios y núcleos con menos de 10.000 o 5.000 habitantes y atraer de nuevo a los jóvenes hacia las zonas rurales para que se produzca un relevo generacional en el sector primario. Por otro lado, el viceconsejero desvela que el próximo año este congreso tendrá lugar en Breña Alta, en La Palma.

Cambio climático en Canarias

La encargada de abrir la segunda jornada del I Congreso de Reto Demográfico fue la viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Julieta, Schallenberg, con su ponencia 'Cambio climático en Canarias'. «Las principales consecuencias que estamos teniendo en nuestro territorio son las olas de calor, la subida del nivel del mar y la calima», señala Schallenberg. Desde su consejería se está realizando una labor tanto para reducir el impacto del cambio climático en las personas, como para disminuir el mismo de cara a futuros años.

Para tratar de ahondar en los principales problemas que producen el cambio climático en Canarias, su consejería ha contratado estudios científicos a universidades locales, nacionales e internacionales, para observar qué se pueden esperar de cara al futuro y así actuar en consecuencia.

«Los principales resultados que hemos encontrado es que la temperatura está aumentando considerablemente, más en las zonas de medianías que en costas, también una gran subida del nivel del mar, identificado los puntos más críticos en Canarias, y una calima que cada vez empeora más la calidad del aire», sostiene. La playa de Las Canteras supone una de las zonas más críticas en cuanto a la subida del nivel del mar, ya que «afecta directamente a la población», relata.

Otras zonas de costa donde se espera que el impacto de la subida del nivel del mar sea muy fuerte es la playa de Las Teresitas, en Tenerife, o la de Morro Jable, en Fuerteventura. Añadiendo que en varios barrios costeros, como es el caso de San Cristobal en Las Palmas de Gran Canaria, el aumento del nivel del mar hizo que el agua entrase en las viviendas. «Para estos casos actuamos alertando temprano, 48 horas antes, a la población para que no les coja de sorpresa».

En cuanto a las olas de calor, «estamos trabajando en refugios climáticos tanto interiores, como podrían ser en ciertas circunstancias las bibliotecas, como exteriores, adaptando zonas verdes y con sombra donde haya un clima más fresco». Además de la subida de las temperaturas, otro de los aspectos que más preocupan a la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias es el aumento de la calima, ya que en lso estudios han podido comprobar que «las partículas en suspensión es otro valor que hemos visto que cada año va en aumento», afectando al nivel de calidad del aire.

