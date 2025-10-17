El Gobierno de Canarias ultima la construcción de siete nuevas viviendas protegidas en Caideros de Gáldar Pablo Rodríguez, consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, destacó la colaboración entre las institución local y regional para llevar a cabo la construcción de estos hogares

CANARIAS7 Gáldar Viernes, 17 de octubre 2025, 17:59

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, visitó este viernes las obras de construcción y rehabilitación de siete viviendas de promoción pública en Caideros de Gáldar, cuya ejecución ha alcanzado ya casi el 80%. El proyecto, adjudicado en marzo de 2024 a la empresa GRATECA S.A. por un importe de 1,35 millones de euros, contemplaba la demolición de una vivienda, la construcción de dos nuevos hogares adosados y la rehabilitación de cinco inmuebles existentes, adaptándolos a la normativa de accesibilidad y mejorando su habitabilidad

En la visita han participado también el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el concejal de Vivienda, Eleazar Miguel Rodríguez.

Durante la visita, Rodríguez subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos como este. «Quiero agradecer al Ayuntamiento de Gáldar, a su alcalde y a su corporación la colaboración, no solo en este proyecto, sino en todos los que hemos impulsado desde el Gobierno de Canarias«. Además recalcó que »cuando hay voluntad, ganas y un objetivo común —dar respuesta a la emergencia habitacional y facilitar el acceso a una vivienda digna— los resultados llegan, como estamos viendo aquí en Caideros de Gáldar».

Asimismo, el consejero celebró el avance significativo de los trabajos, que hace un año parecían difíciles de culminar. «Estamos prácticamente en el final de la obra, uno de los momentos más especiales y más ilusionantes. Siete familias van a tener la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida a través de un hogar, y eso es, sin duda, el objetivo número uno de quienes nos dedicamos al servicio público», añadió.

Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, explicó que «llevábamos muchos años reclamando la finalización de estas viviendas y dentro de muy poco por fin serán una realidad». El primer edil galddense puntualzó que estas viviendas «se construyen en un lugar afectado por el éxodo rural, donde la vivienda es especialmente necesaria para mantener con vida a estos pagos». Asimismo, el regidor recordó que «en Gáldar se trabaja en la actualidad en la construcción de más de un centenar de viviendas públicas, 52 en El Roque con la urbanización del solar ya terminada, y más de 60 en Sardina, donde en los próximos meses saldrá a licitación la urbanización».

Para concluir, Rodríguez destacó, además, la especial atención que el Ejecutivo está prestando al norte de Gran Canaria, ya que, «estamos redactando nuevos proyectos, no solo en Gáldar, donde pronto licitaremos dos actuaciones más, sino también en Santa María de Guía. Queremos que los vecinos del norte sepan que también aquí hay futuro, que no es necesario marcharse para encontrar vivienda, empleo y oportunidades», recalcó.