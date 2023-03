La geotermia en las islas ha chocado «con un problema de I+D, ignorancia y desidia»

Nemesio Pérez, director científico del Instituto Tecnológico y Energías Renovables (Iter), fue tajante este jueves en la conclusión de su ponencia sobre los riesgos y las oportunidades de los volcanes en Canarias. «El desarrollo de la geotermia en Canarias ha sido un problema de I+D, pero no de investigación y desarrollo, sino de ignorancia más desidia».

Así mostró su desaprobación en el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que ha organizado la Mancomunidad del Sureste en Ingenio, respecto a lo poco que se ha hecho en las islas para explorar las posibilidades de este recurso energético «renovable, sostenible y fiable», pese a que hay estudios en La Palma y también en Gran Canaria que aventuran cierto potencial.

Dio el dato, por ejemplo, de que en zonas de la llamada neocanaria, en esta isla, se han hallado posibles opciones a entre 600 y 2.000 metros de profundidad. Y destacó que en los 7 millones invertidos en los últimos 12 años en las islas, los cabildos han jugado un papel destacado.

España no tiene ni un megavatio de potencia instalada

Recordó que la geotermia es el calor almacenado bajo la superficie de la Tierra, en la corteza, y que el gradiante medio es de 30 grados por kilómetro, pero que en zonas activas hay gradiantes de 200 grados asociados a límites de placas o a volcanes, como sería el caso de Canarias. Sus reproches se extendieron a todo el estado español, donde las previsiones apuntaban a que en 2015 tendría una potencia instalada de 40 megavatios cuando a día de hoy no tiene ni uno solo.

Cumbre Vieja, con tanta energía como la que consumió España entera en 2020

En la parte de los riesgos repasó los estragos que causó el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, que estalló en 2021 y que fue el peor en Europa en los últimos 75 años. Para dar idea de su potencial energético, calculó que la energía que usó es la equivalente a 238 teravatios hora, 965 veces la demanda eléctrica de La Palma en 2020, 30 veces la demanda eléctrica de Canarias en 2020 y a la de todo el estado español en ese mismo año.

Explicó que en Gran Canaria se han producido 24 erupciones en los últimos 12.000 años, por lo que la probabilidad de que sufra una nueva erupción en los próximos 50 años es de un 10,3%, pero que eso no quiere decir que no exista riesgo volcánico, en esta isla y en otras, que no hace sino aumentar en tanto que es mayor el desarrollo socioeconómico puesto en peligro. Por eso demandó la puesta en marcha de una estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico. «Parece que no hemos aprendido nada».