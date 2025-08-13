Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Personal del servicio municipal de recogida de trastos de Gáldar retirando residuos voluminosos. C7

Gáldar retira más de 139 toneladas de residuos voluminosos en el primer semestre de 2025

Este servicio se presta de forma gratuita para los vecinos del municipio y permite deshacerse de objetos como muebles, trastos viejos o electrodomésticos evitando su abandono en la vía pública

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:39

El servicio municipal de recogida de trastos de Gáldar ha retirado un total de 139.624 kilos de residuos voluminosos durante los primeros seis meses del año 2025. Esta cifra refleja el esfuerzo continuado del Ayuntamiento por mantener la ciudad limpia y fomentar un comportamiento responsable por parte de la ciudadanía en la gestión de este tipo de residuos.

El desglose mensual de recogida de trastos, gestionado por la Concejalía de Recogida de Residuos, que dirige Antonia Moreno, es el siguiente: 40.132 kg en enero, 26.216 kg en febrero, 19.384 kg en marzo, 21.012 kg en abril, 14.200 kg en mayo y 18.680 kg en junio. Así, el mes de enero destaca como el de mayor volumen recogido, superando las 40 toneladas. Este servicio, que se presta de forma gratuita para los vecinos del municipio, permite deshacerse de objetos como muebles o trastos viejo para evitar su abandono en la vía pública.

