Gáldar instala placas fotovoltaicas en el hotel rural de Juncalillo El objetivo será reducir la factura energética del centro, minimizar los costes de explotación y contribuir a la protección del medioambiente evitando emisiones de CO₂ a la atmósfera

CANARIAS7 Gáldar Lunes, 25 de agosto 2025, 14:31 | Actualizado 14:38h.

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico, que dirige Tine Martín, ha finalizado la instalación de unas placas fotovoltaicas de autoconsumo en la cubierta del hotel rural de Juncalillo, con el objetivo de reducir la factura energética del centro, minimizar los costes de explotación y contribuir a la protección del medioambiente evitando emisiones de CO₂ a la atmósfera.

El proyecto, con un presupuesto de ejecución de 14.599 euros, ha sido financiado por la Consejería de Agricultura del Cabildo. El mismo se ha llevado a cabo íntegramente en un edificio de propiedad municipal y cuenta con una potencia nominal de 10 kW. Además, se enmarca dentro de la estrategia del Consistorio para fomentar el uso de energías limpias y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

La actuación ha consistido en la colocación de 20 módulos fotovoltaicos monocristalinos, junto con su correspondiente estructura para cubierta inclinada de aluminio anodizado e inversor híbrido, todo ello debidamente canalizado y cableado para un óptimo rendimiento. Con esta nueva infraestructura, el hotel rural de Juncalillo podrá generar su propia energía eléctrica.

