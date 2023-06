Gáldar condena la agresión tránsfoba contra Keyla Suárez

El pasado sábado la canaria Keyla se encontraba en las fiestas del Orgullo LGTB en Gáldar junto a su familia y amigos cuando en medio de una calle se encontró con diez jóvenes que la agredieron, entre insultos y escupitajos.

La influencer contó a través de sus redes sociales su terrible experiencia:

«Nunca llegué a pensar que me pudiera pasar esto, menos en una fiesta del orgullo, pero esta es la realidad. Sigo en shock, no puedo creerme que comparta mundo con gente así.

Me da igual que me escupan y me insulten, no voy a parar de luchar, de gritar y de seguir siendo que soy.

Y cuando se pregunten que porqué seguimos luchando, aquí tienen la respuesta«.

Keyla aportó a la policía una grabación donde claramente se ve las consecuencias del brutal ataque. Muy nerviosa, reflexiona hablando de todas las noticias que salen en los medios de comunicación del mismo estilo, pero que «nunca piensas que te va a pasar a ti».

El Ayuntamiento de Gáldar emitió un comunidado en el que condena firmemente la agresión tránsfoba sufrida por una de sus vecinas, Keyla Suárez, durante la celebración precisamente en la noche de este sábado de los actos del Gáldar Pride 2023, en la que una serie de individuos le insultaron y escupieron en plena calle.

Keyla Suárez ha sido en los últimos meses concursante del programa de Telecinco 'La isla de las tentaciones', donde ha tenido gran notoriedad pública y ha exhibido siempre la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y especialmente de las personas transexuales.

El Consistorio reafirma también en su escrito su apuesta «por intensificar todas las políticas públicas posibles desde todas las administraciones para fomentar la educación y el respeto«, al estimar que constituyen »la única vacuna posible contra este tipo de delitos de odio«.