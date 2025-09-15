Gáldar acoge el encuentro 'La lana: usos del pasado, oportunidades del presente' Se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre en el Centro de Interpretación Casa de la Lana, en Caideros

El próximo sábado 20 de septiembre el Centro de Interpretación Casa de la Lana, en Caideros, acogerá el encuentro 'La lana: usos del pasado, oportunidades del presente'. La lana es una materia prima que no ha dejado de existir y el encuentro se hace algunas preguntas como quién está pensando en su uso, si está destinada al declive o qué ideas innovadoras existen para el uso de la lana en la isla.

Se trata de un espacio de encuentro y diálogo para profundizar en esta cuestión en un ambiente distendido que contará también con un pequeño taller de acercamiento a la lana. Acompañarán con su saber Jennyfer Cabrera, artesana tejedora, Francisco J. López, miembro de la Asociación Cultural Montaña el Agua de Caideros y Delia Escobar, una de las impulsoras del Festival de la lana de La Orotava. Será de 10.45 a 13.30 horas y la asistencia es gratuita hasta completar plazas.

Este será el primero de los seis espacios previstos en el ciclo 'Encuentros de Saberes, de mar a cumbre', impulsado por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera del Cabildo.

