Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fiesta de la Lana de Gáldar 2025, celebrada el Caideros. C7

Gáldar acoge el encuentro 'La lana: usos del pasado, oportunidades del presente'

Se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre en el Centro de Interpretación Casa de la Lana, en Caideros

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:55

El próximo sábado 20 de septiembre el Centro de Interpretación Casa de la Lana, en Caideros, acogerá el encuentro 'La lana: usos del pasado, oportunidades del presente'. La lana es una materia prima que no ha dejado de existir y el encuentro se hace algunas preguntas como quién está pensando en su uso, si está destinada al declive o qué ideas innovadoras existen para el uso de la lana en la isla.

Se trata de un espacio de encuentro y diálogo para profundizar en esta cuestión en un ambiente distendido que contará también con un pequeño taller de acercamiento a la lana. Acompañarán con su saber Jennyfer Cabrera, artesana tejedora, Francisco J. López, miembro de la Asociación Cultural Montaña el Agua de Caideros y Delia Escobar, una de las impulsoras del Festival de la lana de La Orotava. Será de 10.45 a 13.30 horas y la asistencia es gratuita hasta completar plazas.

Este será el primero de los seis espacios previstos en el ciclo 'Encuentros de Saberes, de mar a cumbre', impulsado por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera del Cabildo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  4. 4 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  5. 5 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  6. 6 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  7. 7 Viera y Jesé, a fuego lento
  8. 8

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  9. 9 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  10. 10 El bono infantil ha llegado a 1.492 escolares de 25 escuelas municipales y 60 privadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gáldar acoge el encuentro 'La lana: usos del pasado, oportunidades del presente'

Gáldar acoge el encuentro &#039;La lana: usos del pasado, oportunidades del presente&#039;