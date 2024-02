La futura planta de residuos de Arinaga no generará impacto ambiental

La planta de transferencia y tratamiento de residuos no peligrosos que se construirá en el Polígono Industrial de Arinaga, en Agüimes, ya cuenta con el visto bueno del Órgano Ambiental del Cabildo de Gran Canaria. El estudio Ambiental Estratégico, que se encuentra en fase de información pública, considera «compatible» la Ordenanza Provisional Municipal para la ordenación de las doce parcelas (que cederá el consistorio) ubicadas en el P3 Norte, entre las calles del Martinete, del Cincel y del Yunque, frente al crematorio de Mémora. Esta aprobación es un paso administrativo más de cara a proveer a la citada zona industrial de una instalación adecuada para la gestión de los residuos generados por las diferentes actividades económicas que acoge.

En este sentido, el estudio ambiental estratégico concluye que en la parcela objeto de estudio no se localiza ningún área de interés geológico, geomorfológico y/o florístico, ni se ha identificado ningún hábitat de interés comunitario, no viene afectado por ningún Espacio Natural Protegido y no se localiza ningún bien arquitectónico, etnográfico ni arqueológico.

Los evaluadores tampoco observan dificultades para modificar la calificación de las parcelas objeto de intervención, pasando de uso característico industrial a uso de infraestructura de residuos para que se incorpore a la normativa del P3-Norte.

Actualmente, el servicio de recogida de residuos se gestiona mediante un sistema de recogida puerta a puerta, en fracciones diferenciadas de papel-cartón, plástico-film y maderas, depositados a través de contenedores en la vía pública, además del propio residuo generado en espacios comunes. Ecoaga se encarga de que todo lo recogido sea trasladado al Ecoparque de Juan Grande.

La zona industrial de Arinaga se ha erigido como uno de los enclaves con mayor potencial de desarrollo industrial y comercial de las islas con más de 600 empresas establecidas, más de 8.000 empleos directos y una superficie de 6 millones de metros cuadrados, que conlleva un elevado volumen y una gran variedad de tipologías de residuos producidos, lo que la convierte en una de las áreas de las islas con mayor producción de residuos, cobrando con ello una gran relevancia la gestión de los mismos.

Tres edificios en12 parcelas y 5.543 metros cuadrados

El futuro establecimiento industrial, que ya dispone de proyecto, contempla tres espacios sobre 5.543 metros cuadrados de 12 parcelas que cederá el Ayuntamiento de Agüimes. Se distribuirá en un edificio representativo, una zona de transferencia y tratamiento de residuos y un punto verde.

El primero dispondrá de tres plantas y albergará los servicios administrativos; la zona de transferencia contará con un área cubierta en tipología edificatoria de nave industrial, una zona descubierta y otros servicios inherentes a la actividad. Y finalmente el punto verde estará compuesto por un puesto de control de entrada y salida y una plataforma para la recepción y clasificación de los residuos.