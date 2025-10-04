El folclore y la tradición toman las calles de Agüimes por la Romería del Rosario Las fiestas continuan este domingo con la tradicional feria de ganado y un campeonato de lucha del garrote en los aledaños del Teatro Auditorio

Las calles del casco de Agüimes volvieron a llenarse este sábado de tradición y acervo rural durante la celebración de la Romería Ofrenda en honor a la Virgen del Rosario, copatrona y alcaldesa mayor perpetua del municipio. Un total de 19 carretas y 3 tartanas de colectivos y agrupaciones locales recorrieron el centro, acompañadas de cientos de personas ataviadas con los trajes típicos, para festejar el día grande de las fi estas al son de los bailes tradicionales, la música popular y exhibiciones de lucha del garrote y silbo canario.

El recorrido comenzó pasadas las 18:00 frente a la piscina municipal, partiendo hacia el pórtico de la iglesia. Allí, el sacerdote de la parroquia, Salvador Santana, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acompañados por miembros de la corporación municipal, recibieron a los grupos participantes, quienes depositaron sus ofrendas delante de la imagen de la Virgen. Como cada año, estas donaciones son posteriormente entregadas a las familias más necesitadas del municipio.

Tras la Romería, la fi esta continuó en la plaza de San Antón con un baile de taifas en el que participaron los grupos El Lejío, Draguillo, El Cura y Polvajera. Más tarde, en la plaza del Rosario, la celebración acabó por todo lo alto con una verbena amenizada por Mekánica by Tamarindos, Grupo Aguaje y Línea Dj.

Los festejos continuarán este domingo con la tradicional feria de ganado que tendrá lugar en el anexo a la plaza del Teatro Auditorio Agüimes, a las 10:00, como forma de homenajear el pasado ganadero del municipio y reivindicar la importancia del sector primario. Al mismo tiempo, en la Carpa del Teatro Auditorio tendrá lugar la 'Copa Cabildo de Gran Canaria', un campeonato de lucha del garrote que mantiene viva esta ancestral práctica entre pastores que se remonta hasta los antiguos pobladores de las islas.

