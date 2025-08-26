El FiestoRon 2025 generó un impacto económico de más de 7,5 millones de euros El desembolso se explica, en parte, porque es uno de los pocos festivales musicales que permite al público entrar y salir del recinto durante las dos jornadas

Vista de una de las dos jornadas de FiestoRon 2025 en el recinto ferial de Arucas.

CANARIAS7 Arucas Martes, 26 de agosto 2025, 17:07

El FiestoRon 2025 ha cerrado su octava edición con un impacto económico total estimado de 7,51 millones de euros, consolidándose como uno de los festivales de referencia en Canarias y como un motor de crecimiento económico, cultural y turístico tanto para Arucas como para la isla y el conjunto del archipiélago.

El análisis realizado refleja que el gasto directo de los asistentes alcanzó los 5,01 millones, un aumento del 5,63% respecto a la edición anterior que se explica por el mayor número de visitantes llegados desde fuera de la isla, que en muchos casos aprovecharon el festival para disfrutar de sus vacaciones en Canarias, así como por el efecto de la inflación.

El gasto medio de los asistentes también creció, pasando de 236,44 euros en 2024 a 250,5 en 2025, es decir, 14,06 euros más por persona.

Uno de los factores diferenciales que multiplica este impacto es que el FiestoRon es de los pocos festivales que permite al público entrar y salir libremente del recinto durante las dos jornadas. Esto favorece que bares, restaurantes, comercios y alojamientos del municipio y del entorno se beneficien directamente, enriqueciendo la economía local y potenciando el atractivo turístico de Arucas como ciudad anfitriona.

La restauración es el sector que más se beneficia del festival, seguida del alojamiento, el comercio local y otros servicios vinculados al ocio. Pero más allá de los beneficios tangibles, el informe destaca los intangibles del evento, que proyecta una imagen positiva asociada a valores como la felicidad, la energía, la diversión y la socialización.

El FiestoRon contribuye además a reforzar la proyección cultural y turística del archipiélago. La presencia de asistentes nacionales e internacionales no solo beneficia a Arucas y Gran Canaria, sino que impulsa la marca Islas Canarias como destino de ocio y cultura, sumando un valor añadido al posicionamiento de la región.

El informe hace recomendaciones para futuras ediciones, como seguir fortaleciendo la promoción dirigida a visitantes peninsulares y europeos, destacar en la comunicación los atributos sociales y novedosos del festival, renovar periódicamente la oferta para mantener la fidelidad del público y crear alianzas con operadores turísticos y negocios locales para ofrecer paquetes que combinen entradas con alojamiento y gastronomía.

En cuanto a la sostenibilidad, el público valora el esfuerzo de la organización por reducir la huella ambiental con el uso de energía solar, la optimización del transporte colectivo, el fomento de productos de proximidad y las campañas de concienciación sobre reciclaje y consumo responsable.

Con una octava edición que superó las expectativas, el FiestoRon reafirma su papel como el festival más cañero de Canarias y agente dinamizador de la economía y la proyección cultural de Canarias.