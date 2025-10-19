Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del escenario del festival Agáldar. C7

El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia

El Ayuntamiento de Gáldar se reunirá con los diferentes grupos y artistas participantes para fijar una nueva fecha para su celebración

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:38

La lluvia impedía este sábado la celebración de la décimo tercera edición de «Agáldar, cultura y tradición», el espectáculo organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas que dirige Julio Mateo Castillo y que cada año celebra en Gáldar el legado cultural y patrimonial de la ciudad. El Ayuntamiento de Gáldar anunciará próximamente una nueva fecha para su celebración.

Aunque el espectáculo lograba comenzar puntual, nada más arrancar las primeras notas músicos y artistas se veían obligados a abandonar el escenario ubicado en el CEIP Anto-nio Padrón.

En un principio se barajó la idea de celebrar el evento este mismo domingo, pero no ha sido posible debido a la no disponibilidad por parte de los grupos y solistas.

Cabe recordar que «Agáldar, cultura y tradición» 2025 agrupa a unas 200 personas entre la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar y los grupos Farallón de Tábata, Agrupación Musical Facaracas y Agrupación Folclórica Surco y Arado además de los intérpretes Aridia Ramos, Manuel Estupiñán e Isabel Díaz Cruz.

«Agáldar, Cultura y tradición» 2025 está organizada por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria que repite tras su colaboración en la edición del 2024.

