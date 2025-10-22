La Feria Km.0 Gran Canaria vuelve a Telde: horario, localización y productores

La Feria Km.0 Gran Canaria es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, el Cabildo, Turismo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio.

La Feria Km.0 Gran Canaria regresa a Telde los días 25 y 26 de octubre de 2025. El evento reunirá a productores locales de toda la isla con el objetivo de fomentar el consumo de proximidad y fortalecer la economía insular a través de la promoción de alimentos y elaboraciones de origen canario.

El encuentro forma parte del circuito itinerante de la Feria Km.0, que se desarrolla en distintos municipios de Gran Canaria a lo largo del año. Este formato permite acercar los productos a diferentes zonas de la isla y favorecer la relación directa entre productores, consumidores y distribuidores. El acceso para el público general es libre durante los dos días de la feria.

En la edición de Telde 2025 participarán 40 productores locales, que ofrecerán una amplia variedad de productos frescos y de calidad, entre los que no faltarán las naranjas de Telde, junto a quesos, frutas, verduras, vinos y muchos más productos agroalimentarios de la isla.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Telde y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

La Feria Km.0 se celebrará en la Playa de Melenara, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Productores participantes

Colmenar Florido (Telde)

Aceitunas de Santa Lucía (Santa Lucía)

Olivo Canario (Telde)

Babanam Cream (Agüimes)

Paolí Mozzarella (Las Palmas de Gran Canaria)

Quesos Madre Vieja (Villa de Moya)

Quesos Flor Valsequillo (Valsequillo)

Quesería Arquegran Agüimes (Agüimes)

Tortilidia (Las Palmas de Gran Canaria)

Cooperativa de Pescadores de Melenara (Telde)

Mamasayo (Santa Brígida)

Isla Bonita Artesanos (Telde)

Colmenar La Violeta (Telde)

La Pata Gourmet by Kiko (Agüimes)

Sibarita Pasta Artesanal (Las Palmas de Gran Canaria)

Finca El Arao, Huevos Camperos (Teror)

Guarapo de Caña Dulce (Mogán)

Fresas Valsequillo (Valsequillo)

This Cookie 21 (Arucas)

Finca Don Tomás (Telde)

Asociación Adauco (Telde)

Cosecha Directa (Telde)

ICCA, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Canarias)

La Molina Finca (Telde)

Panadería Bollería M. (Telde)

Panadería Artiles (Ingenio)

Panadería Pastelería Maná Masa Madre (Vega de San Mateo)

La Cocina de Ruty, Panadería y Repostería sin Gluten (Las Palmas de Gran Canaria)

Salinas Bocacangrejo (Agüimes)

Km.0 Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)

Bodega Hinojo (Telde)

Bodega La Higuera Mayor (Telde)

Helados El Canario (Telde)

Frutizum (Valsequillo)

Neos Beer (Agüimes)

Cafetales Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana)