Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 22 de octubre de 2025
La Feria Km.0 Gran Canaria es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, el Cabildo, Turismo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio. C7
Gran Canaria

La Feria Km.0 Gran Canaria vuelve a Telde: horario, localización y productores

Una nueva edición llega al municipio de Telde los días 25 y 26 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:10

Comenta

La Feria Km.0 Gran Canaria regresa a Telde los días 25 y 26 de octubre de 2025. El evento reunirá a productores locales de toda la isla con el objetivo de fomentar el consumo de proximidad y fortalecer la economía insular a través de la promoción de alimentos y elaboraciones de origen canario.

El encuentro forma parte del circuito itinerante de la Feria Km.0, que se desarrolla en distintos municipios de Gran Canaria a lo largo del año. Este formato permite acercar los productos a diferentes zonas de la isla y favorecer la relación directa entre productores, consumidores y distribuidores. El acceso para el público general es libre durante los dos días de la feria.

En la edición de Telde 2025 participarán 40 productores locales, que ofrecerán una amplia variedad de productos frescos y de calidad, entre los que no faltarán las naranjas de Telde, junto a quesos, frutas, verduras, vinos y muchos más productos agroalimentarios de la isla.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Telde y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

La Feria Km.0 se celebrará en la Playa de Melenara, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Productores participantes

Colmenar Florido (Telde)

Aceitunas de Santa Lucía (Santa Lucía)

Olivo Canario (Telde)

Babanam Cream (Agüimes)

Paolí Mozzarella (Las Palmas de Gran Canaria)

Quesos Madre Vieja (Villa de Moya)

Quesos Flor Valsequillo (Valsequillo)

Quesería Arquegran Agüimes (Agüimes)

Tortilidia (Las Palmas de Gran Canaria)

Cooperativa de Pescadores de Melenara (Telde)

Mamasayo (Santa Brígida)

Isla Bonita Artesanos (Telde)

Colmenar La Violeta (Telde)

La Pata Gourmet by Kiko (Agüimes)

Sibarita Pasta Artesanal (Las Palmas de Gran Canaria)

Finca El Arao, Huevos Camperos (Teror)

Guarapo de Caña Dulce (Mogán)

Fresas Valsequillo (Valsequillo)

This Cookie 21 (Arucas)

Finca Don Tomás (Telde)

Asociación Adauco (Telde)

Cosecha Directa (Telde)

ICCA, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Canarias)

La Molina Finca (Telde)

Panadería Bollería M. (Telde)

Panadería Artiles (Ingenio)

Panadería Pastelería Maná Masa Madre (Vega de San Mateo)

La Cocina de Ruty, Panadería y Repostería sin Gluten (Las Palmas de Gran Canaria)

Salinas Bocacangrejo (Agüimes)

Km.0 Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)

Bodega Hinojo (Telde)

Bodega La Higuera Mayor (Telde)

Helados El Canario (Telde)

Frutizum (Valsequillo)

Neos Beer (Agüimes)

Cafetales Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  2. 2 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  3. 3 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  4. 4 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  5. 5 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  6. 6 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  7. 7 La Aemet decreta más calor de lo normal y Canarias enciende los avisos por riesgo alto de radiación ultravioleta
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 Detenido por presuntamente matar a una joven en Madrid en presencia de su bebé de 15 meses
  10. 10 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Feria Km.0 Gran Canaria vuelve a Telde: horario, localización y productores

La Feria Km.0 Gran Canaria vuelve a Telde: horario, localización y productores