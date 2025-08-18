La Feria KM.0 de Fontanales recibe la visita de 6.300 personas Cuarenta y cinco productores de quince municipios de la isla exhibieron sus productos durante el fin de semana

La Feria KM.0 se ha convertido en todo un éxito este fin de semana en Fontanales contando con una afluencia de 6.300 visitantes que se acercaron desde diferentes puntos de la isla para disfrutar de la riqueza gastronómica de la isla. El barrio de la villa de Moya se convirtió en un escaparate de promoción para los productores y productos locales contribuyendo al desarrollo de la economía local, de las queserías y los productos del municipio.

«Los visitantes de la Feria KM.0 van aumentando año a año convirtiéndose en una cita obligada dentro de las fiestas de Fontanales. Desde el Ayuntamiento ponemos en valor este tipo de iniciativas sabiendo la importancia que tiene para los comercios y los comerciantes. En la villa de Moya contamos con una gran riqueza de productos KM.0 y este es un gran escaparate para ellos. Estamos encantados con la respuesta de la gente a la que ni el intenso calor del fin de semana los ha frenado», señala el alcalde del municipio, Raúl Afonso

Cuarenta y cinco productores, con una muestra de productos de calidad, hicieron las delicias de todos los visitantes que pudieron disfrutar y degustar de productos kilómetro cero.

