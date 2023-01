La Fedac da el carné de artesano a 18 aspirantes y se lo deniega a 17

La Fedac ha concedido el carné de artesano a 18 participantes, a uno de oficio, en las últimas pruebas para su obtención celebradas el pasado septiembre y se lo ha denegado a otros 17 por distintos motivos. Dos aspirantes más se han declarado desistidos.

Zurronería y carpintería tradicional, ebanistería, calado, cestería de caña, miniaturas, ganchillo, herrería, forja y cerrajería y cerámica son algunos de los oficios de los nuevos artesanos con carné de la Fedac

Entre los motivos para denegar la concesión destacan el no cumplir el taller algunos de los requisitos que se exigen, no quedar demostrada la capacitación profesional exigida o el dominio y el uso de las diferentes técnicas del oficio, no incorporar a su producción objetos más complejos y variados, no ajustarse el trabajo a la definición del oficio o no llevar más de un año ejerciendo el oficio.

Por otra parte, este miércoles 1 de febrero se abre para los artesanos con carné de la Fedac el plazo de presentación de solicitudes para participar en la 12ª Feria de Artesanía Primavera Sur, que se celebrará del 3 al 12 de marzo en las inmediaciones del Faro de Maspalomas. El plazo acaba el 9 de febrero.