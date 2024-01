5 euros por la visita a la iglesia de Arucas

La llegada hace pocos meses de Venerando Novelle a la Parroquia de San Juan Bautista, en Arucas, ha traído algunos cambios en el funcionamiento del templo.

El más llamativo de cara al público es que se ha comenzado a pedir la colaboración de los miles de visitantes que registra para el mantenimiento del edificio neogótico cuya piedra azul fue cincelada a mano por maestros labrantes hace ya más de un siglo.

De esta manera se ordena la entrada de turistas, foráneos y locales, a los que se les solicita 5 euros «para contribuir al mantenimiento del patrimonio y conservación» de la iglesia de San Juan de Arucas.

En ningún caso, señala el párroco Venerando Novelle, es una entrada.

«Es una aportación con la que no nos lucramos, sino que se utilizará para conservar» el templo y su patrimonio, además de servir para poner en marcha proyectos futuros, incluido la terminación del inmueble religioso o la creación de un museo sacro.

Aunque no hay datos precisos, hasta ahora las visitas semanales a la iglesia situada en el casco histórico se contaban por miles –8.000–.

Eran los turoperadores los que se aprovechaban de este interés por el imponente templo que recuerda por muchas cosas a la Sagrada Familia de Gaudí y que popularmente es conocido como la catedral de Arucas.

Como señala el párroco, «era el monumento más visitado de Arucas porque las puertas estaban abiertas y los turoperadores se aprovechaban» ofertando la visita en sus paquetes.

Ahora es la propia parroquia la que gestiona tales visitas.

El edificio se puede visitar desde las 09.30 horas hasta las 17.30 horas, tiempo en el que está abierto de forma ininterumpida para visitas turísticas. A ello se suma el tiempo para la celebración de las eucaristías.

«Estamos diferenciando la parte de visita y turismo y patrimonio de la parte de culto y oración con el Señor», aclara el párroco Venerando. «Hay una capilla para eso» y una entrada distinta; por un lateral de la iglesia en el mismo tramo horario se da paso al itinerario turístico.

«Si se quiere conocer el patrimonio, sería a través de la aportación económica. No es que nos estemos lucrando, sino para mantener la iglesia» que no está terminada y que no expone al público ni la mitad de su espacio.

Triforios, vidrieras, sótanos y galerías requieren una seria intervención, y para ello hace falta una buena inversión monetaria. «La idea es empezar a recuperar esas zonas y que sean visitadas» al tiempo que «se pone en valor el patrimonio de la iglesia de Arucas».

Un grupo de visitantes al templo de Arucas, este martes. Arcadio Suárez

Además, la fachada de piedra azul sufre serios desprendimientos desde hace tiempo debido al mal estado del hierro utilizado en su día, lo cual requiere también de forma sucesiva intervenciones de mantenimiento.

La riqueza del lugar, Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento desde 2018, «nos obliga a tener el patrimonio bien conservado y cuidado y eso no se mantiene con la gente» de la parroquia, apunta el responsable religioso de San Juan Bautista, que también reconoce que «se está haciendo un filtro».

La entrada a la iglesia «no puede estar sin ningún control y con beneficio externo» a través de «una avalancha».

Ahora, «al tener este filtro la gente contribuye a la conservación del patrimonio», como están haciendo «las personas que quieren apreciarlo». No se obliga a nada ni a nadie. «Entra el turismo que tiene sensibilidad, y el ambiente que se respira no es nada comparable con lo que había anteriormente».

Con los turoperadores no ha habido problema, cuenta Venerando Novelle, pero «hemos puesto una serie de condiciones», que se resumen en que «tienen que contribuir a la conservación del patrimonio.

«No se les obliga a nada, los turoperadores son libres de entrar o no entrar. Pero se ha destapado el engaño que hacían a los turistas» al ofrecerles una visita a la iglesia de Arucas dentro de una serie de excursiones a este y otros municipios.

En su mayoría el turista europeo está teniendo una respuesta buena al desembolso de 5 euros para acceder a la iglesia.

«Lo hacen sin problema ninguno. A los que no les interesa, se van. Hay una cierta normalidad. Por parte de los turistas no ha habido problema, tienen talante y un perfil concreto. Y la gente de Arucas tampoco ha puesto problema. No podemos solos mantener el patrimonio. Y los parroquianos de San Juan valoran que se diferencien los espacios, el dedicado al turismo y el reservado a la oración, con una capilla independiente del recorrido turístico».

7 euros el bono con la basílica de Teror

El cartel informativo colocado a la entrada de la iglesia de San Juan Bautista señala que la visita al interior del templo parroquial requiere de una aportación de 5 euros. También se da la posibilidad de un bono de 7 euros que incluye la basílica de Teror, que ya cobra 2 euros por el acceso a las 10 salas de su museo sacro y el camarín.