«Era el momento de dejar de quejarse y dar un paso al frente»

Elizabeth López Moreno será la número dos de Unidos por Gran Canaria (UxGC) al Parlamento de Canarias en las próximas elecciones de mayo. La ejecutiva y empresaria formará parte de la candidatura que encabeza el diputado regional y presidente de la formación insular, Lucas Bravo de Laguna.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria hace 47 años, Elizabeth López es Diplomada en Turismo, especializada en el desarrollo de productos turísticos para mercados internacionales, y en la actualidad compagina la actividad como gerente en su propia agencia de Intermediación Turística con la vicepresidencia de Las Palmas Bus. Será su primera experiencia en política. Reconoce que hace año y medio su desafección por la política era enorme, pero cuando conoció a fondo el proyecto de Unidos por Gran Canaria «que mira por los intereses de la isla decidí salir de la queja contínua y dar un paso al frente. No ha sido fácil aceptar la propuesta y lo he meditado mucho. Me produce algo de vértigo pasar a una esfera pública, porque a mí lo que me gusta es trabajar, pero afronto este reto con máxima responsabilidad y con muchas ganas e ilusión», afirma.

Con gran experiencia en el sector turístico y en el del transporte, Elizabeth López reconoce que los políticos «viven en su propio metaverso, en un universo paralelo. Los ciudadanos y los empresarios tienen infinidad de problemas diarios. En el transporte escolar, por ejemplo, he de decir que Educación adeuda al sector el IPC desde 2002 y no hay solución. A esto hay que sumar el aumento en los costes o el incremento del salario mínimo».

La número dos de UxGCal Parlamento de Canarias agradece la confianza que el partido ha depositada en ella y en especial a su presidente, Lucas Bravo de Laguna. Espera convertirse en diputada el próximo 28 de mayo porque percibe que el mensaje de UxGC está calando en los grancanarios y que Gran Canaria empieza a despertar. Su visión del estado actual de la isla es muy claro: «Gran Canaria lleva aletargada desde hace muchos años, con distintos parámetros que así lo corroboran, y el proyecto de UxGC es la mejor herramienta para defender los intereses de la isla», apostilla.