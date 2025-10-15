Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Teodoro Sosa levanta el bastón de mando en la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Gáldar.
El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos

El alcalde se compromete con el barrio a elevar el nivel del programa el próximo año

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:50

Comenta

Teodoro Sosa no oculta su enfado cuando cree que algo está rematadamente mal. Dejó constancia de ello el pasado fin de semana ante los vecinos de Montaña de Gáldar, barrio de su municipio que celebra sus fiestas.

En la iglesia del barrio, ante los vecinos, micrófono en mano, Sosa dejó constancia de su malestar al comprobar cómo el programa de las fiestas lleva al menos dos años yendo «para atrás», al tiempo que añade que esa pérdida de calidad no se corresponde con las aportaciones del Ayuntamiento de Gáldar y del Cabildo al barrio y en concreto a la asociación vecinal que organiza las celebraciones.

Teodoro Sosa instó a la presidenta de la asociación vecinal a dimitir, al tiempo que se comprometió a implicarse para que las fiestas del próximo año sean mucho mejores. La Presidenta de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Fátima es Mercedes Macías Gutiérrez.

Su intervención obtuvo el aplauso de los vecinos presentes.

