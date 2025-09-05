Un empresario denuncia anomalías en otra de las discotecas del Plaza Juan Manuel Pérez, testigo de la redada de los menores del sábado pasado, advierte de la apertura de una «terraza ilegal» por El Caserío

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:33

El empresario Juan Manuel Pérez denuncia que otra de las discotecas del centro comercial Plaza Maspalomas, en Playa del Inglés, incurre en anomalías urbanísticas de las que ya ha dado plena cuenta ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que, a su juicio, comprometen la seguridad de cuantos acuden a sus instalaciones. Se trata de El Caserío, uno de los dos locales que se vieron afectados el pasado fin de semana por una macrorredada de la Policía Nacional que, entre otras cosas, detectó la presencia de menores de edad. El otro fue el New One, investigado porque en uno de sus cuartos hallaron a 27 menores escondidos y vigilados con la presunta intención de ocultarlos a los agentes.

Pérez registró su escrito de denuncia en el consistorio a finales de junio pasado y en él advierte de que los gestores de El Caserío, en los sótanos del centro comercial, han creado una gran terraza única tras ocupar las de otros locales que están cerrados y han instalado una cabina de dj, una barra circular de bar y una pista de baile con altavoces incluidos que mantienen abierta hasta las 6 de la mañana y que está generando molestias por ruido.

El empresario, que conoce bien este centro comercial porque regentó hace años uno de estos locales, alerta de que para la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones se ha ocupado un pasillo de emergencia, en concreto, entre los locales 64 y 65. No en vano, Pérez pone el acento en la seguridad y subraya que la nueva ordenación del espacio, con tabiques divisorios y cerramientos perimetrales que entiende ilegales, obstaculizan gravemente las vías de evacuación en caso de incendio u otras emergencias.

Así las cosas, a su juicio, esta instalación incumple la normativa urbanística al aumentar la superficie que el local puede destinar al público y al comprometer sus servicios de protección y de seguridad, de ahí que haya instado a la corporación a que le aporte posibles denuncias de la Policía Local contra este negocio, una copia de la licencia de apertura para ejercer la actividad en sus almacenes y terrazas privadas, además de las comunitarias, y el precinto de los aparatos sonoros en la medida en que su música supera los niveles de decibelios permitidos y da lugar a un problema de contaminación acústica.

Además, Pérez fue testigo presencial de la redada policial del pasado fin de semana y asegura que no solo había menores en el New One, también en El Caserío. Por lo pronto, fuentes oficiales de la Policía Nacional no dan cifras ni nombres de negocios afectados, pero sí confirman que, aparte de los 27 que estaban escondidos, detectaron e identificaron a más adolescentes «de varios locales y en la zona comunitaria del Plaza». Pérez aclara que cuando llegó la Policía estaban abiertos El Caserío y el New One. «El Panamera estaba casi vacío y cerró sobre la marcha».