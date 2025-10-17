Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 18 de octubre de 2025
Edificio que fue desalojado en el mes de marzo por riesgo de derrumbe. Juan Carlos Alonso

El edificio desalojado por riesgo de derrumbe en Vecindario será rehabilitado

El inmueble, que sufrió el colapso de un pilar en marzo, se someterá a un refuerzo estructural

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:01

El edificio de la Avenida de Canarias al 454, entre Vecindario y El Doctoral, que fue desalojado el 15 de marzo por riesgo de derrumbe al colapsar uno de los pilares, será finalmente rehabilitado para reforzar la estructura. Se trata de unas obras que todo apunta a que llevarán meses.

Tras las labores de apuntalamiento que se realizaron en los primeros días, tanto en el sótano como en las plantas superiores, y después de las catas posteriores, el propietario ha optado por arreglar el inmueble que en su día obligó al desalojo de casi medio centenar de vecinos que tuvieron que salir con lo puesto ante el peligro inminente, además del precinto de parte de la calle. Solo pudieron acceder varios días después para retirar de manera escalonado las pertenencias que habían quedado en su interior.

Cabe recordar que el dueño no tenía licencia para realizar obras en el sótano, donde estaba el pilar que colapsó, además de que había sobrecargado el edificio con más construcciones de lo que contemplaba el proyecto original.

Y es que los propios inquilinos denunciaron que estaba habilitado para 16 viviendas, pero que en realidad había 27 alquiladas debido a las divisiones que había realizado en cada piso, que eran ratoneras, y a la construcción de otras más en la que debería ser la terraza del ático.

Este edificio no era el único que estaba bajo la lupa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por supuestas obras sin licencia en su estructura, que pudieron provocar una sobrecarga al haber ampliado las capacidades edificatorias. De hecho, el alcalde, Francisco García, explicó días después del suceso que son varios los inmuebles en diferentes zonas del municipio que tienen expedientes abiertos en Disciplina Urbanística por situaciones similares.

