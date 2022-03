Las dunas piden a gritos otro toque de queda por su protección

Un cielo enrojecido, el sol que se esconde y decenas de personas recostadas sobre las dunas de Maspalomas para presenciar el espectáculo. Esta es la estampa que se repite casi cada fin de semana en San Bartolomé de Tirajana, y ello pese a que el Cabildo de Gran Canaria anunció que reforzaría la vigilancia para impedir el acceso por lugares no permitidos a este singular espacio protegido, catalogado como reserva natural especial, una de las más altas figuras de protección del territorio previstas en la legislación canaria.

La institución insular quiso aprovechar la inercia que propiciaron los meses de confinamiento forzoso por culpa de la pandemia para sensibilizar a la población sobre el daño que se le causa a este frágil ecosistema por el paso de cientos, si no, miles de personas. Los periodos de obligado encierro domiciliario dejaron imágenes idílicas e inéditas de las dunas, vacías de gente, con sus suaves perfiles inalterados, que animaron a los gestores medioambientales a adoptar medidas de refuerzo en los controles de acceso a las dunas. Y funcionaron. Por unos meses funcionaron. No era difícil acercarse al mirador y ver a un agente de medio ambiente por las inmediaciones, impidiendo adentrarse en las dunas por caminos no permitidos.

Pero ese refuerzo ya es historia y las dunas en domingo vuelven a registrar un trasiego parecido al de otros atractivos ya masificados, como el barranco de Barafonso, en Agüimes. Buena parte de los que se internan en la reserva natural para disfrutar del atardecer desde este paisaje único acceden por el mirador de las dunas de Maspalomas que está ubicado en la trasera del hotel Riu Palace Maspalomas, en Playa del Inglés, que, lejos de disuadir al visitante para que huya de la tentación de pisar la arena y romper el horizonte ondulado de sus dunas, se ha convertido en una invitación al quebranto de la norma.

El plan director de las reserva no permite transitar por las dunas fuera de los caminos señalizados. / Cober

Y es que el Plan Director de la Reserva Natural Especial, en su artículo 40, incluye a este mirador como uno de los puntos de acceso al espacio, pero siempre que se siga el sendero señalizado, por lo que prohíbe de forma expresa salirse de sus márgenes. Sin embargo, esta norma es infringida de forma sistemática por todos esos usuarios, en la mayoría de los casos, por desconocimiento. Mientras tanto, el paisaje sigue degradándose, cada vez de forma más visible.

Desde el Cabildo, el director insular de Medio Ambiente, Manuel Amador, reconoce que ahora tienen un problema de personal. Solo disponen de dos agentes para estas funciones desde diciembre pasado, cuando se vencieron los contratos temporales de los que tenían operativos por acumulación de tareas. Pero Amador adelanta que la institución ultima un plan de ejecución temporal que les va a permitir contratar en 15 días a 8 nuevos agentes de Medio Ambiente, un técnico de administración general y dos auxiliares administrativos para tareas de disciplina ambiental, entre ellas, el refuerzo de la vigilancia en las dunas. Estarán operativos tres años.

Subraya que el Cabildo mantiene su apuesta por intensificar la protección de tan singular espacio. Ello implicará la imposición de sanciones a los se salten la normativa. Recuerda, de hecho, que en 2020 se pusieron 65 y en 2021, 45. En lo que va de año se nota que hay menos personal y el ratio ha bajado. En los dos primeros meses han caído solo 7. Y las cuantías van de los 150 a los 600 euros.