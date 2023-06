El dueño de los perros rescatados en Telde aclara que no los tenía abandonados

Gaumet Florido Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El propietario de los perros rescatados este lunes por la Policía Local en La Pardilla quiso aclarar este jueves que no tenía abandonados a los animales. «Los fui sacando de la calle, porque quería atenderlos, mi problema es que no podía tenerlos como yo quería, no tengo recursos, pero no los tenía abandonados; me sacaba la comida de la boca con tal de dársela a ellos», explicó.

No obstante, reconoce que al ser tantos, hasta 12, se le hizo muy cuesta arriba alimentarlos como él quería. Tanto es así que llegaron a comerse a un gato que convivía con ellos en la casa, de ahí, que según aclara, acabó siendo él mismo el que pidió a la Policía Local que se los llevara. Noticia Relacionada Telde rescata a 12 perros abandonados y deriva a su dueño, sin recursos, a Servicios Sociales Gaumet Florido Este vecino puntualiza también la versión policial de que dormía entre excrementos. «Es verdad que en mi casa los hay porque había muchos animales, pero no dormía entre cacas de perros», subraya.