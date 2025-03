Dreamland Studios no incluye en su proyecto las cesiones obligatorias a Telde El informe técnico-jurídico del Consistorio local echa en falta el proyecto de las obras y de urbanización, entre otros requisitos, para poder dar su visto bueno

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde ha emitido un informe técnico-jurídico sobre la creación de la ciudad audiovisual Dreamland Studios en terrenos del campo de golf El Cortijo que echa por tierra la posibilidad de que el Consistorio teldense pueda dar su visto bueno a la declaración del mismo como Proyecto de Interés Insular debido a las carencias en la documentación presentada.

Entre esas lagunas destacan las relativas a las cesiones obligatorias al Ayuntamiento porque aunque la promotora del proyecto «pone de manifiesto que asume las cesiones previstas en la Ley de Suelo, dicha manifestación, si nos atenemos a lo tramitado hasta el momento, ha quedado en una mera declaración de intenciones».

Analizada la memoria y la planimetría del proyecto presentado, «se detecta que en ningún apartado de la memoria, ni en las tablas anexas se hace alusión a la realización de las cesiones comprometidas», señala textualmente el informe.

Entre las cesiones obligatorias no reflejadas en la documentación valorada por el Ayuntamiento debe figurar una reserva de suelo destinada a espacios libres públicos de al menos el 10% de la superficie total ordenada, del 1% para dotaciones y del 3% para equipamientos.

El informe también echa en falta el impacto de movilidad del proyecto en uno de los principales accesos viarios al municipio, la forma de gestión a emplear para su ejecución y la duración temporal estimada de la obra, la memoria de sostenibilidad económica, un análisis ambiental de las distintas alternativas y de sus posibles repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, así como la obligación de crear una entidad urbanística de gestión y conservación de los espacios públicos.

Ampliar Recreación sobre el terreno de las instalaciones de Dreamland Studios. C7

Lo presentado en febrero pasado por la entidad promovente del proyecto para tratar de estar en condiciones de responder a lo legalmente establecido «incorpora elementos, documentos, planos, descripciones y otros con contenido diferente al que obraba al momento de aprobación y publicación», agrega el informe aprobado por la Junta de Gobierno, que sostiene que esa documentación no se ajusta todavía a la regulación aplicable, a la ordenación vigente ni a los condicionantes/medidas adicionales recogidos en el informe de Evaluación Ambiental del proyecto que emitió el Órgano Ambiental de Gran Canaria.

Referencias al resto del campo de golf

Además, la resolución de la Junta de Gobierno advierte que el resto de la parcela del campo de golf El Cortijo, de la que se han desgajado los 100.000 metros cuadrados destinados a acoger la ciudad cinematográfica, seguirá siendo suelo urbanizable sectorizado estratégico/equipamiento estructurante de uso mixto ligado a la GC-1, «debiendo ser excluida de la documentación aportada en la que se contiene referencia a la misma».

Como esa superficie, que es de 525.000 metros cuadrados, «no constituye objeto del Proyecto de Interés Insular no cabe en su ámbito en modo alguno» y «no es posible realizar en aquella ni respecto de ella actuación alguna que la vincule», indica el informe sobre este particular.

No cabe la exoneración de la licencia urbanística

La exoneración de la licencia urbanística posible en un Proyecto de Interés Insular no puede sostenerse en el caso de Dreamland Studios, según sostiene el informe técnico-jurídico del Ayuntamiento de Telde, porque «no hay el suficiente detalle legalmente establecido y, en consecuencia, no cabe entender válida ni eficazmente emitido el informe municipal para la eficacia inmediata» del proyecto «por no concurrir las condiciones en las que legalmente habría de evacuarse para conferirle efecto jurídico aprobatorio».

Y es que, además de las cesiones obligatorias, queda pendiente, por no haberse presentado el proyecto de urbanización y de ejecución, el cumplimiento de las previsiones de costear y, en su caso, ejecutar y entregar al Ayuntamiento las obras de urbanización y la parte que proceda de las obras precisas para asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones.

Ampliar Recreación del acceso principal a la ciudad audiovisual proyectada en Telde. C7

También queda pendiente la previsión de prestar garantía para asegurar la correcta ejecución de la actuación, que incluirá el pago de los justiprecios que correspondan y que no podrá ser inferior al 15% del coste previsto para la completa ejecución del proyecto de urbanización.

El informe municipal llama la atención sobre el hecho de que la memoria de sostenibilidad económica venga firmada digitalmente por José Antonio Newport y no por un profesional competente redactor del proyecto y responsable.

