Las dos plantas solares de Naturgy ocuparán 99.000 metros en El Burrero

Las dos plantas solares que promueve Naturgy en Ingenio, una de las cuales, la más pequeña, ya está a punto de licencia, ocuparán 99.214 metros cuadrados de suelo rústico, la mayoría de protección agraria y una pequeña parte de protección hidrológica, entre la GC-1 y El Burrero, según consta al menos en los dos proyectos. Entre los dos sumarán 14.730 placas solares, 7.410 menos que en las dos propuestas originales, que fueron modificadas a posteriori, de ahí la confusión con otras cifras publicadas estos días.

El primer parque, Telde III, el más avanzado en su tramitación, desplegará 5.220 módulos entre la carretera que baja a El Burrero y el barranco de Los Aromeros. Y el Gran Canaria III, a falta todavía de informe jurídico, 9.510. El Telde III precisará 3,3 hectáreas de superficie, unos 33.700 metros cuadrados repartidos en dos parcelas grandes, y el Gran Canaria III, bastante más grande, 65.514 metros cuadrados, esta vez en cinco parcelas a uno y otro lado de la carretera de tierra que llega hasta la cabecera de la pista del aeropuerto.

Estas dos plantas ocuparán la superficie equivalente a casi 14 campos de fútbol como el del Estadio de Gran Canaria, de 105 por 68 metros. En todo caso, y pese a la recreación difundida por El Burrero, los dos parques no están pegados a las casas del barrio, al menos a las actuales. Y los dos ya cuentan con informes técnicos favorables y con declaración de interés público por parte del Cabildo.

Sin embargo, el alcalde, José López Fabelo, se opone a estas dos plantas y pretende dar a conocer este martes en el pleno (19.00) un informe de la ULPGC que dice que no cumplen el PGO. Pensaba hacerlo en el debate del punto en el que se discutirá su recusación por parte de Naturgy, pero un informe jurídico del secretario dictamina que no solo no podrá hablar, sino que deberá dejar la sala junto a la edil Vanesa Martín por su vinculación a la empresa que alegó contra las plantas.