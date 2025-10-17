Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos La Audiencia Provincial ratifica la condena de primera instancia por quedarse y revelar datos del informe médico de otra usuaria del centro de salud

N. Monzón Agüimes Viernes, 17 de octubre 2025, 23:01 | Actualizado 23:52h.

Una sentencia ha condenado a dos años de prisión y un día a la vecina del casco de Agüimes que molesta a los vecinos y que ha motivado incluso la convocatoria de concentraciones de protesta para exigir medidas contra su comportamiento. El fallo, dictado por el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, la considera autora criminalmente responsable de haberse quedado y haber revelado un informe médico de otra usuaria del centro de salud de Agüimes, por lo que se le achaca un delito contra la intimidad recogido en los apartados 3 y 5 del artículo 197 del Código Penal.

La resolución judicial, dictada el pasado 27 de mayo de 2025 y ya ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas el 24 de julio, entiende probado que la condenada el 27 de septiembre de 2023, sobre las 13.30 horas y tras recibir por error en el centro sanitario una documentación médica confidencial de otra usuaria, procedió, «a sabiendas de que con ello perjudicaba el ámbito privado de la víctima, a comunicar a viva voz datos precisos y confidenciales» de esa vecina «a los padres que estaban frente al colegio esperando la salida de las clases de sus hijos».

Ese mismo día, se añade en el fallo, se negó a devolver esa documentación sanitaria a la denunciante cuando esta se la requirió. Y también rechazó entregársela, un rato después, a una trabajadora del centro de salud que se la reclamó. En ambos casos, arguyó que la entregaría a la Guardia Civil, pero nunca lo hizo. La aportó durante la vista oral del juicio por el que finalmente ha sido condenada a dos años de prisión y un día y al pago de una multa de 18 meses con una cuota de 6 euros. La magistrada le ha impuesto también las costas procesales.

Insultos, agresiones físicas, acoso... La lista de denuncias es larga La vecina condenada por revelar el informe médico de otra usuaria del centro de salud de Agüimes, lo que le hizo incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, acumula una lista larga de denuncias por insultos, agresiones físicas o acoso, interpuestas, en su mayoría, por padres y madres del colegio Roque Aguayro, pero que hasta ahora habían resultado ser infructuosas. Tanto es así que, en su desesperación, un grupo de ellos y de vecinos, liderados, entre otros, por Yeray González, convocaron en septiembre una concentración a las puertas del Ayuntamiento en demanda de medidas de protección. Se quejaban de la falta de respuesta judicial. Ahora ya hay una condena sobre la mesa.