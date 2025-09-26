Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más» Vecinos se concentran a las puertas del Ayuntamiento y junto al alcalde | Reclaman medidas al juzgado contra una vecina conflictiva

N. Monzón Agüimes Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:39 Comenta Compartir

Están hartos y desesperados. Un grupo de vecinos se concentró este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Agüimes para llamar la atención sobre el clima de tensión en el que viven en el pueblo desde hace dos años por la actitud conflictiva de una de sus vecinas. «Queremos que alguien pare a esta señora, ya no podemos más», se quejaba una de las concentradas. Acoraida Santana, madre de un niño agredido verbalmente por esa mujer, afinaba un poco más los objetivos de la protesta. «Que los juzgados y la Fiscalía de Menores nos escuchen de una vez».

Esta afectada y otras como ella se quejaban este jueves con amargura de la falta de respuesta judicial a sus reiteradas denuncias. La lista de incidentes es larga. Insultos, agresiones físicas, acoso... y hasta un atropello que fue denunciado y que el juzgado sobreseyó. La mayor parte de los lances se producen en las horas de entrada y salida del colegio Roque Aguayro, en el casco, pero se han replicado en otros recintos públicos como el centro de salud, en las plazas públicas o en oficinas del propio Ayuntamiento de Agüimes.

Tanto ha sido así que el alcalde, Óscar Hernández, salió a apoyar unos minutos esta concentración. El regidor refiere al menos cuatro expedientes sobre incidencias con esta vecina remitidos a Fiscalía por la corporación municipal, una documentación sobre la que no ha tenido respuesta y que fue compartida con la Guardia Civil y hasta con la coordinación del área de salud «para buscar alguna alternativa médica si fuera necesario». Insta a que «se busque una solución lo antes posible y a evitar que se produzca una tragedia».

Óscar Hernández recalcó su apoyo y su solidaridad con los vecinos concentrados, muchos de ellos padres y madres de alumnos del Roque Aguayro, a los que dijo comprender, entre otras cosas, «por la situación que están viviendo niños y niñas al entrar y salir del colegio; no es el mejor modelo educativo de cara a su formación, incluidos los propios hijos de esta ciudadana». Entre sus afectados figuran incluso policías locales. No en vano, informó de que esta vecina tiene una citación judicial el 2 de diciembre por no respetar o atentar contra la autoridad de un agente.

Alexis Bethencourt, abogado que representa a algunos vecinos, instó este jueves a que «intervengan las instituciones públicas» antes de que alguien se tome la justicia por su mano. «Esta mujer se dedica a atacar a todo el que encuentra y la justicia no está conociendo la situación, no le ponen una orden de alejamiento y reduce estas incidencias a cuestiones puntuales».

Los vecinos calculan que han interpuesto una quincena de denuncias, hasta ahora con muy escaso éxito. «Muchas de ellas las archivan y no sabemos por qué, ¿a qué están esperando, a que pase una desgracia? Tienen que ponerse en el pellejo de nosotros», advirtió Acoraida. Han actuado de forma individual, por lo que creen que una buena opción pasaría por una denuncia conjunta. Por lo pronto, el alcalde anunció su intención dellamar a la jueza decana de Teldepara ver si es viable que una en una sola causa los cuatro expedientes que el Ayuntamiento hizo llegar a los juzgados.

Según Bethencourt, han de actuar la Delegación del Gobierno y la Fiscalía, sobre todo esta última, para que exhorte a un juez y le inste a tomar medidas. «No pueden seguir viéndolo como un caso aislado». Mientras tanto, vecinas como Acoraida seguirán en un sinvivir. «Lo estoy llevando muy mal». Sobre todo por su hijo. «Todas las mañanas es un suplicio cuando lo despierto para ir al colegio. No quiere ir. Me dice: 'Mamá, seguro que nos la vamos a encontrar'». No pueden más.

Si siguen sin tener una respuesta a sus reivindicaciones, la próxima concentración la llevarán a las puertas de los juzgados.