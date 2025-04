Desesperación por las agresiones de una madre en el CEIP Roque Aguayro La Policía Local de Agüimes y la Guardia Civil han presentado múltiples denuncias al juzgado, pero los incidentes se agravan en el entorno del centro y las familias no ven una solución

Ángela Di Carlo Agüimes Martes, 29 de abril 2025, 23:35

La desesperación se ha apoderado de las familias del CEIP Roque Aguayro, en Agüimes, que llevan desde hace meses soportando agresiones e insultos de la madre de una de las alumnas, tanto a la entrada como a la salida del centro educativo, sin que nadie haya dado una solución hasta ahora pese a las múltiples denuncias que tiene la mujer tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil y de particulares que se encuentran en varios juzgados de Telde.

Explican que esta persona no solo agrede a padres y madres, sino también a los menores, incluso le ha provocado lesiones a alguno de los estudiantes por lo que ya tiene abierta causas en los órganos judiciales, pendientes de juicio. Y la situación, lejos de mejorar, se agrava, explican, ya que recientemente atropelló con su vehículo a uno de los progenitores, por lo que ha sumado una nueva denuncia.

Asimismo, también graba con su móvil a todos, incluido los niños, e insulta y empuja a quien se ponga en su camino, detallan. «Se han producido momentos muy tensos con variedad de padres que no aguantan la situación, viendo como las autoridades en todos los ámbitos no ponen solución al asunto y siendo desesperante como pasa el tiempo y nadie hace nada», lamentan. Temen que ocurra una desgracia, porque no saben cómo pueden reaccionar si vuelve a agredir a alguno de sus hijos.

Sostienen que desde el centro son conscientes de la situación y que incluso hay profesores de baja, además de que el director le ha prohibido la entrada. En este sentido, desde la Consejería de Educación aseguran que oficialmente no les ha llegado ninguna queja, ni desde el colegio ni desde las familias. La comunidad educativa no entiende cómo es posible que esa persona siga actuando cada día con total impunidad, mientras los menores tienen miedo de ir a clases cada día.

Hasta 26 denuncias y sin medidas judiciales

Desde el Ayuntamiento explican que la Policía Local ha elevado múltiples informes a la administración de Justicia con los incidentes que esta persona ha protagonizado, tanto en el colegio como en otros ámbitos. Además, está reforzando la vigilancia de los exteriores del centro educativo para evitar que estas situaciones vuelvan a suceder.

Por su parte, la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias en seguridad pública, también ha presentado numerosas denuncias en los juzgados de Telde. Asimismo, algunos padres tienen causas abiertas en la justicia por delitos de lesiones, tanto a adultos como a niños, sin que haya habido resolución, como una medida de alejamiento. Las familias aseguran que en total hay 26 denuncias.