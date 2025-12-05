Diez policías de Ingenio, condecorados en Paiporta por ayudar tras la DANA El municipio valenciano celebró este viernes el acto de distinciones para agradecer así la ayuda altruista de agentes de toda España

La Policía Local de Paiporta, en Valencia, entregó este viernes condecoraciones individuales a más de 900 agentes de policía de todo el territorio nacional, entre ellos, diez del municipio de Ingenio que acudieron a colaborar días después de la trágica DANA que devastó Valencia el 29 de octubre del pasado año y que dejó un trágico saldo de 230 fallecidos y pérdidas económicas incalculables.

La emotiva ceremonia, a la que acudieron ocho de los diez agentes acompañados por la alcaldesa, Vanesa Martín, y el edil de Seguridad, Rayco Padilla, tuvo lugar en el Campo de Fútbol El Terrer y contó con la presencia de más de 1.600 asistentes, incluyendo policías locales, guardias civiles, miembros de Protección Civil y 80 autoridades de diversas localidades españolas.

A este municipio valenciano acudieron tras la DANA 1.650 agentes de diversos cuerpos de seguridad y emergencia de toda España. Los policías de Ingenio lo hicieron en su tiempo libre, mientras que los gastos de traslado y el vehículo lo costeó el Ayuntamiento de Ingenio, y la estancia, la Generalitat.

Los policías de la Villa se trasladaron a mediados de noviembre del pasado año para desempeñar sus funciones en los municipios afectados por el temporal, principalmente para asistencia en materia de seguridad. Con esta condecoración, Paiporta, uno de los municipios más afectados, quiso agradecer su labor altruista tras la tragedia.

