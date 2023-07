Detenidos dos activistas de Tamaranae en las obras de Salto de Chira

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos activistas del colectivo Tamaranae que intentaban impedir la continuidad de las obras de construcción de la central Salto de Chira que se llevan a cabo en el entorno del caserío de Soria y se negaron a abandonar la zona. Las dos personas detenidas fueron conducidas luego a la comisaría de Maspalomas, donde permanecieron retenidas entre las 12.00 y las 16.30 horas, y posteriormente quedaron en libertad.

Los dos activistas de Tamaranae, colectivo que se opone a la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo, quedaron citados para este viernes en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en calidad de investigados, como presuntos autores de un delito de coacciones leves a los trabajadores y otro de desobediencia grave a la autoridad.

Las dos personas investigadas acudieron al juzgado, pero no lo hizo la representación legal de la adjudicataria de Salto de Chira, Red Eléctrica de España, alegando que no había sido notificada de la citación, por lo que, ante la falta de ratificación de la denuncia, se acogieron a su derecho a no declarar.

Tamaranae sostiene que las obras incluidas en la construcción de la central hidroeléctrica y sus distintos elementos que se acometen en el entorno del caserío de Soria están afectando a bienes de interés etnográfico, como caminos tradicionales, y que no cuentan con la autorización necesaria de la administración competente en la materia.

Ampliar Trabajos en marcha en el entorno del caserío de Soria. C7

Las obras, según este colectivo ambientalista, también están afectando a bienes culturales del caserío de El Caidero y de Lomo La Palma, sitos en el barranco de Arguineguín.

Al respecto, recuerda que un informe del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo concluye, sobre el caserío de El Caidero, que debe incorporarse al catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y ser delimitado dentro del inventario de bienes etnográficos de la Fedac.