Desvíos entre Vecindario y el Aeropuerto por el asfaltado nocturno de la GC-1 Los trabajos arrancan este domingo, se ejecutarán de lunes a jueves entre las 23.00 y las 06.00 horas y se harán por fases durante 11 o 12 noches

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo iniciará este domingo, 12 de octubre, en horario nocturno, la renovación completa del asfalto del pavimento de los tres carriles de la calzada en dirección norte de la autovía GC-1 entre Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y el Aeropuerto.

El Servicio de Obras Públicas invertirá unos 600.000 euros en renovar nueve kilómetros de un tramo, entre Vecindario y Arinaga, con una intensidad media diaria (IMD)de unos 55.000 vehículos, intensidad que a la altura del Aeropuerto crece hasta los 84.000 vehículos.

La intervención se hará en horario nocturno, de 23.00 a 06.00, de lunes a jueves durante 11 o 12 noches y se realizará por fases. Comenzará a la altura de Llanos de Arinaga y junto al Cruce de Sardina (Santa Lucía), y acabará pasado el Aeropuerto y antes de llegar a El Goro (Telde).

La primera fase a ejecutar, la que empezará este domingo, se desarrollará entre Vecindario y el polígono industrial de Arinaga (Agüimes). En total serán cuatro kilómetros sobre los que se va a actuar durante varias noches en los que la GC-1 en dirección norte estará cortada. Para los conductores que circulen a esas horas por este tramo se establece como desvío la salida 26 de la autopista en dirección Vecindario y Balos, circular por la vía de servicio paralela a la GC-1, e incorporarse de nuevo a la vía pasada la gasolinera DISA de Arinaga.

La segunda fase, una vez esté concluida la primera, se iniciará desde el polígono de Arinaga hasta el cruce de Las Puntillas (Ingenio), justo antes del Aeropuerto. En este caso, los desvíos se establecen a través de la salida 23 de la autopista en dirección Cruce de Arinaga, y circular por la GC-191 en paralelo a la GC-1 hasta Carrizal e incorporarse de nuevo a la autopista por el cruce de Las Puntillas.

La tercera y última fase será la que va desde el Cruce de Las Puntillas hasta pasado el Aeropuerto. Los desvíos se establecen a través de la salida 18 de la GC-1 en dirección Carrizal-Ingenio, y circular por la GC-195 hasta Ojos de Garza e incorporarse a la autovía de nuevo por el enlace de la Base Aérea de Gando.

Los cortes de la GC-1 se harán escalonadamente y según vayan avanzando cada una de las fases de los trabajos de asfaltado. Además, durante todo el recorrido se dispondrán carteles indicativos de obra en las intersecciones afectadas para orientar a los conductores.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.