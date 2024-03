Dayanara, una reina con muchas tablas

«En el escenario me siento como en casa». Eso explica la naturalidad y el desparpajo con los que Dayanara Hernández Suárez, nueva reina del carnaval internacional de Maspalomas, lució la fantasía con la que ganó este fin de semana en el escenario del centro comercial Yumbo, en Playa del Inglés. «Me gustan esos nervios antes de salir, estar en el escenario, darlo todo delante del público...», confiesa esta joven.

Y eso explica también que un pequeño incidente previo, justo antes de hacer su entrada al escenario, no la afectara lo más mínimo. El sorteo quiso que le tocara salir la última de las ocho candidatas y cuando estaba a punto de hacerlo, una piedrita decorativa del propio traje se le metió en una rueda. Su equipo estuvo rápido y diestro. La sacaron justo a tiempo. «Cuando me pasó el problema, me dije: aquí estoy yo, yo puedo, voy a sacar este traje adelante. Y lo saqué».

Dayanara Hernández y la fantasía que lució en la gala de la reina. Cober

Tanto fue así que, según confiesa, se le pasaron volando sus tres minutos sobre el escenario. Y para eso no solo es clave que a ella le guste y que no conozca mucho eso que llaman miedo escénico. También ayuda el hecho de que, pese a sus apenas 18 años, ya se pueda considerar casi una veterana en estas lides. A Dayanara le sobran tablas. No en vano, ya hizo doblete como reina infantil en los carnavales de la capital y de Maspalomas en 2014.

Aquella dulce experiencia de niña hizo que, ya de mayor, tuviera el deseo de probar con un concurso carnavalero de reina adulta. «Tenía esa espinita clavada». Pues dicho y hecho. Y encima consiguió un dos por uno. Saldó la deuda que tenía consigo misma y, para más inri, ganó.

«Todavía no me lo creo, veo las fotos y me pregunto: ¿esto pasó?». Lleva dos días ajetreados, de entrevista en entrevista. No para, así que sí, ya se va haciendo a la idea. Es la nueva reina del carnaval de Maspalomas. Poco a poco va bajando de aquella nube en la que reconoce que se vio envuelta la noche del sábado, cuando Paula Vázquez, la presentadora de la gala, pronunció su nombre. «Estaban todas bellísimas, cualquiera podría haber ganado». Pero fue Dayanara, que desahogó en lágrimas tantas emociones acumuladas. «Fue superemocionante, me eché a llorar, pensé en mi familia, los diseñadores, una locura».

Emocionada, ya con su cetro en la mano. Cober

Su traje era el más pesado, varios cientos de kilos. La diseñadora Grisela Guardia, Dayanara y todo su equipo llevaban desde septiembre perfilándolo. Y dos semanas antes de la gala intensificaron las sesiones y las pruebas. Dayanara lo fue desfilando por piezas. «Mi padre y otro compañero se metían en el traje para que entrenara con un peso similar al que iba a llevar». Pero no le hizo falta gimnasio. Lo soportó por su fuerza de voluntad. «Me costó, pero en el momento se te olvida todo, piensas 'vívelo', y te dan igual los dolores».

Es de Telde, vive en Jinámar y este lunes causó cierta expectación en la plaza del pueblo durante la sesión de fotos del reportaje. Y sabe que su agenda para estos próximos días estará muy ocupada. Tendrá que ir a la gala del turista, a la de los drag, a la cabalgata y al entierro de la sardina. Luego puede que el año le depare alguna cita promocional. No le han dicho nada, pero es una posibilidad. El gobierno de San Bartolomé de Tirajana está convencido de que su carnaval gusta en Europa, de ahí que busque publicitarlo todavía más.

Cober

Al mundo del modelaje

Acaba de sacarse el grado de estética en el IES Fernando Sagaseta, en Jinámar, y ahora trabaja con su padre en la peluquería que regenta en el propio barrio, pero Dayanara avanza que su aspiración profesional pasa por dedicarse al mundo del modelaje y del maquillaje.

Y es que su vinculación con ese sector no le viene solo por el carnaval. Le ha fascinado tanto desde niña que ya con 6 o 7 añitos se presentó a reina de las fiestas del Pilar, en Guanarteme. Y ganó. Le cogió el gusto a subirse al escenario y fue encadenando coronas y bandas, de niña y también de adulta. Triunfó en las fiestas de Costa Ayala y en las del Carmen, en La Isleta. Y también probó en Miss Grand Las Palmas. «Ahí no gané, pero lo disfruté igual».

Dayanara no ha hecho sino cumplir sueños y ahora ya anuncia que tiene otro. Quiere poder presentarse al concurso de reina adulta de Las Palmas de Gran Canaria. «Si me dan la oportunidad, voy directa, ni me lo pienso dos veces».