Cuidado con las consecuencias por orinar en Moya

El humor de los canarios no tiene límites y, en esta ocasión, una señal colocada en un domicilio particular de Moya se ha hecho viral en redes sociales gracias al ingenio de su creador.

En la iconografía se puede ver cómo se prohibe orinar y, justo debajo, aparece una advertencia fácil de interpretar: aparecen dos huevos junto a unas tijeras.

Según vecinos de la zona, los carteles llevan casi tres meses ubicados en la vivienda: hay uno colocado en la puerta de la casa y otro en el cuadro de la luz, que se encuentra en un lugar visible desde la vía pública. Uno de los motivos, según cuentan, puede ser el hecho de que muchas personas acuden a esta zona a hacer sus necesidades cuando se celebran fiestas en el municipio, como por ejemplo la romería en honor a San Antonio de Padua que se realiza en junio.

La imagen, publicada por la usuaria Flavia Ym en la red social X, anteriormente Twitter, ha generado diversos comentarios entre los usuarios. «En Moya no se andan con chiquitas», «Si orinas donde no debes, en Moya te cortan la...» o «Es lo que procede, los animalitos no entienden de otra forma», son algunos de los mensajes que han compartido en la plataforma.