Cuenta atrás para aprobar la declaración de impacto del tren de Gran Canaria Teodoro Sosa aclara que la expropiación del suelo de la línea se iniciará entonces y destaca que se ha hecho otro estudio de demanda por Ineco que «es positivo»

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:18 | Actualizado 18:31h.

El consejero de Movilidad del Cabildo, Teodoro Sosa, epera que la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de una línea ferroviaria entre la capital y el sur vaya a la próxima ponencia técnica del Órgano Ambiental de Gran Canaria y aclara que una vez obtenida esa declaración se iniciará la expropiación de los terrenos por los que discurre el trazado.

Esos son los dos siguientes pasos que el Cabildo espera dar para hacer realidad la línea de transporte guiado entre Santa Catalina y Meloneras, con 11 estaciones y 58 kilómetros de recorrido, para la que todavía no existe presupuesto asignado pero sí el compromiso de financiación por parte del Estado, que acaba de declarar el proyecto de interés público, destacó el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

«Falta la firma del convenio económico de financiación» con dinero del Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo y si puede ser también la Unión Europea, agregó Sosa al respecto, afirmando que «los deberes los vamos a tener hechos» cuando esté el dinero.

Según Sosa, el Órgano Ambiental ya cuenta con todos los informes técnicos preceptivos para la declaración de impacto del tren. El último correspondió al parque eólico asociado al proyecto. Y el Cabildo también tiene asignados 17 millones de euros para la posterior expropiación de los terrenos.

Por otro lado, atendiendo a un requerimiento del Estado, el Cabildo ha entregado recientemente al Ministerio de Transporte un estudio actualizado de la demanda que tendría el tren, elaborado por la empresa pública estatal Ineco, desveló este jueves Sosa.

Nuevo estudio de demanda

Ese estudio de rentabilidad socioeconómica del proyecto «es positivo», resaltó el consejero de Movilidad Sostenible, quien resaltó la profesionalidad de su elaboración por una entidad independiente y especializada. «No es un estudio encargado a una empresa contratada», subrayó.

En cuanto al coste de construcción de la línea ferroviaria, el Cabildo estima que rondará los 2.000 millones de euros, aunque el precio final tendrá que actualizarse cuando salga a concurso la construcción de los diversos tramos en que se dividirá.