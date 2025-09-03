El Estado se compromete a participar en la construcción del futuro tren de Gran Canaria Las tras partes presentan ese protocolo y el que se suscribirá el jueves en Tenerife para el tren de esa isla como el penúltimo paso necesario para dotar a ambas islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales en la firma de un acuerdo para la construcción de una línea ferroviaria en Gran Canaria.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

El Gobierno de España se ha comprometido formalmente a participar en la construcción del tren que comunicará Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas, en el sur de la isla, al reconocer como obra de interés público para el Estado esa línea, que costará alrededor de 2.000 millones de euros.

En presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha firmado este miércoles con el consejero de Obras Públicas de la comunidad, Pablo Rodríguez, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el protocolo de colaboración entre las tres administraciones para la futura construcción de esa infraestructura.

Las tras partes presentan ese protocolo y el que se suscribirá el jueves en Tenerife para el tren de esa isla como el penúltimo paso necesario para dotar a ambas islas, donde residen casi dos millones de habitantes, de dos líneas ferroviarias que conecten sus capitales con los polos de desarrollo turístico y económico de sus «sures».

Como han resaltado el propio Clavijo y el ministro Torres, el paso definitivo será la firma del convenio plunianual de las obras, que fijará las cantidades que aportará el Estado para la construcción de ambas líneas, en unas inversiones para las que también se buscará la implicación de la Unión Europea con el argumento de que resultarán claves para descarbonizar el transporte terrestre en Canarias.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha precisado que, en el caso de esta isla, los proyectos ya están aprobados y la declaración de impacto, muy avanzada y a punto de concluir, por lo que ya casi se cuenta «con todo lo necesario», a la espera de que la obra entre en los presupuestos del Estado.

La línea, ha recordado, comunicará Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Playa del Inglés y Maspalomas a través de la vertiente este de a la isla, un territorio donde se reside la mayor parte de su población y donde se encuentran sus dos principales ciudades, el aeropuerto, los grandes polígonos industriales y el gran polo de desarrollo turístico, todo ello ahora comunicado por la GC-1.

Sin embargo, ha añadido, esa autovía cada vez se congestiona con más frecuencia y ha llegado a colapsar en varias ocasiones la movilidad en la isla, algo que ayudará a prevenir el tren.

En consejero de Obras Públicas de Canarias, Pablo Rodríguez, ha coincidido con su diagnóstico: «No existe alternativa de movilidad sostenible para estas dos islas que no sea la del tren«.

Por su parte, Santano ha subrayado que Canarias no podía quedarse fuera de la apuesta inversora que el Gobierno de España lleva haciendo desde hace años por el ferrocarril, por lo que aplaude la vía de colaboración que han buscado todas las administraciones para impulsar líneas de tren de altas prestaciones, donde los convoyes pondrán circular a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora.

«El ferrocarril vertebra el territorio. Eso ha pasado ya y está pasando en la península y pasará también en Canarias. El tren acerca a los territorios y acerca a las personas«, ha argumentado.

En representación del ministro del área, Óscar Puente, que se encuentra en Alemania, Ángel Víctor Torres ha recordado que Canarias lleva ya casi dos décadas intentando sacar adelante líneas de ferrocarril para las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, unas infraestructuras a las que ahora se incorpora el Estado, pendiente de comprometer inversiones.

«Canarias no se podía quedar al margen del despliegue inversor en ferrocarriles que el Estado está realizando en el resto de España«, ha coincidido con él el presidente de Canarias, que ha subrayado como »de justicia« reconocer el empuje que desde hace casi 20 años viene realizando para que sean realidad el Cabildo de Gran Canaria, con los distintos gobiernos insulares que lo han dirigido.

«Yo suelo decir que un primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde estás. Y hoy hemos salido de donde estábamos, de las intenciones y los proyectos. Ahora toca poner encima de la mesa inversiones y presupuestos, esperemos que más pronto que tarde«, ha apostillado Clavijo.