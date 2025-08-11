Cuenta atrás para el abasto de agua en Rodeo Alto, Arteara y Ayagaures El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido acometer las obras necesarias para solucionar sus problemas históricos de abastecimiento

Vista del núcleo poblado de Ayagaures, en las medianías de San Bartolomé de Tirajana.

CANARIAS7 Maspalomas Lunes, 11 de agosto 2025, 12:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido acometer las obras necesarias en la red pública de agua potable de las poblaciones de El Rodeo Alto, Arteara y Ayagaures para solucionar sus problemas históricos de abastecimiento.

«La ejecución de estas mejoras se realizará por fases en los casos de Ayagaures y Arteara, cuyos proyectos ya están bastante avanzados y en manos del área de Servicios Públicos, y el proyecto que afecta al Rodeo Alto ya está en fase de redacción», afirma Araceli Armas, concejal de Servicios Públicos.

Los primeros trabajos se ejecutarán en El Rodeo Alto para dotar al barrio de una red de abastecimiento con una inversión de 90.000 euros. Este núcleo se venía sirviendo de un pozo privado que ha quedado fuera de servicio por problemas de salinidad.

También está previsto dotar al pago de Arteara de su propia canalización de abastecimiento y mejorar la red de abastecimiento de Ayagaures, atendiendo así a una reivindicación histórica de los vecinos de ambos núcleos de población.

Para la ejecución de los proyectos se contará con una partida de 556.000 euros entre 2026 y 2027 del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Temas

Agua

Obras