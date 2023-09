La crisis en Telde se enroca: la edil de CC pide su cese y el alcalde no quiere

La crisis política en Telde toma camino de enrocarse. La organización local de CC ha dado por roto el pacto que firmó en junio pasado con Ciuca, PP y Más por Telde y aprobó este martes la salida de sus ediles del gobierno, pero su pretensión es que sean cesados y el alcalde no quiere. O renuncian o se quedan.

El grupo municipal nacionalista ha pedido por escrito a Juan Antonio Peña el cese de sus ediles. Sin embargo, el regidor defiende que el pacto sigue vigente y «sólido», que CC aún forma parte de él (le quedan dos de sus ediles en el ejecutivo) y que solo contempla que cada uno de esos concejales pidan la renuncia a sus competencias a título individual.

Lo cierto es que de los tres que forman el grupo de CC en el Ayuntamiento, uno, el portavoz y líder local del partido, Héctor Suárez, ya fue cesado en agosto, que fue justo lo que dio inicio a esta crisis, y otro, Juan Martel, es de otro partido, CCD, con el que CC concurrió en alianza a las elecciones y que está abiertamente desligado del grupo, por lo que seguirá en el gobierno. En la práctica, por tanto, esta petición de cese solo afectaría a la única edil fiel a CC y a Suárez que queda en activo en el ejecutivo, Pilar Mesa, que lleva Alumbrado, Sanidad y Consumo.

«No tengo constancia de la renuncia de Pilar Mesa»

«No tengo constancia de la renuncia de Pilar Mesa a sus concejalías y competencias delegadas», se limitó a afirmar Peña, que solo contempla esa opción. «Esta información se la comuniqué a la propia concejala esta mañana -advirtió este miércoles el alcalde-, diciéndole que si su intención es renunciar a sus delegaciones debía hacerlo por el Registro Municipal en primera persona». Y aprovechó la ocasión para agradecerle su trabajo durante estas semanas en el gobierno.

Héctor Suárez pide cobrar un salario como portavoz del grupo de CC

En todo caso, y dado que el grupo de CC ya se considera parte de la oposición, acordó el martes, y ya lo ha materializado, solicitar la liberación como portavoz del propio Héctor Suárez, lo que implicaría, si se le concede la petición, el derecho a percibir un salario bruto anual de 35.273 euros, como ya lo perciben los otros dos ediles liberados de los otros dos grupos de la oposición, NC y PSOE.

El reglamento municipal establece que los grupos políticos, siempre que tengan tres o más concejales, pueden liberar a uno de sus miembros, que suele ser la persona que ejerce de portavoz, como pretende Suárez, y cobrar un sueldo del Ayuntamiento. Pero fuentes del consistorio aclaran que esa decisión ha de ser adoptada por unanimidad en el grupo, de ahí que duden de que se le pueda otorgar porque Martel no la ha podido votar. Suárez no lo ve así. «No es una decisión mía, sino del grupo, y es unánime; Martel fue convocado en tiempo y forma y no acudió a la reunión».

La dirección insular de CC prevé aprobar este jueves una gestora para Telde

A la crisis abierta en el gobierno local se le suma la que ya existe en CC, donde es manifiesto el divorcio entre la organización insular y la local. De hecho, el Consejo Político Insular celebra hoy una sesión extraordinaria y en el orden del día figura la creación de gestoras municipales, entre las que todo apunta que estará la de Telde. Sin embargo, Suárez advierte. «Quieren controlar el grupo municipal, pero no podrán; es autónomo; seré edil de CC hasta final de mandato».