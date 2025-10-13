Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 13 de octubre
Consulta todas las afectaciones al tráfico en las carreteras de Gran Canaria este lunes
Lunes, 13 de octubre 2025, 09:09
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 13 de octubre, en Gran Canaria.
GC-504 Kilómetros 6+333 al 9+070- Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 13 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00
❌Semáforos❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 13, 2025
Reparar firme
🛣️GC-504 Kilómetros 6+333 al 9+070- Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana
🗓️13 de octubre
⏰07:30 a 15:00 h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/2iT12Z4UCU
GC-500 KM 23+282 al 25+000 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Rasanteo de cunetas
- Fecha inicio: 13 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-504 Kilómetros 6+333 al 9+070- Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 13 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00
GC-21 KM 21+480, Lanzarote-Valleseco, Valleseco
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de caño de drenaje
- Fecha inicio: 13 de octubre
- Hora inicio: N/A
- Hora fin: 15:00
GC-1, en el tramo de Arinaga al aeropuerto, sentido Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Cierre de la circulación por fases
- Descripción: Asfaltado
- Fecha inicio: Desde el 12 de octubre hasta finalización de los trabajos
- Hora: Domingo a jueves de 23:00 a 6:00h