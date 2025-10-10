Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 10 de octubre
Consulta todas las carreteras cortadas y afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes
Viernes, 10 de octubre 2025, 09:13
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 10 de octubre, en Gran Canaria.
❌Cortes de tráfico intermitentes❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 10, 2025
Rodaje Just Play Dead
🛣️GC 500 KM 37+000 al 37+500 Taurito
⏰Desde las 21:00 del viernes 10 de octubre a las 00:30 del sábado 11
➡️Cortes de máximo de 15 minutos en ambos sentidos#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/LDUGSwItsa
GC 500 KM 37+000 al 37+500 Taurito
- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes
- Descripción: Rodaje Just Play Dead
- Fecha inicio: viernes, 10 de octubre
- Hora inicio: 21:00h
- Hora fin: sábado, 11 de octubre, a las 00:30h
GC-504 KM 6+333 al 9+070 - Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 10 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-600 KM 11+00 al 14+00 ambos sentidos - La Goleta/Ayacata - Tejeda
❌Precaución❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 10, 2025
Instalación de señales de código
🛣️GC-600 KM 11+00 al 14+00 ambos sentidos - La Goleta/Ayacata - Tejeda
🗓️10 de octubre
⏰07:00 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/H9nb9Gmc5s
- Aviso: Precaución
- Descripción: Instalación de señales de código
- Fecha inicio: 10 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h