Imagen de archivo de un atasco en la GC-1. C7
Tráfico Gran Canaria

Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 10 de octubre

Consulta todas las carreteras cortadas y afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:13

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 10 de octubre, en Gran Canaria.

GC 500 KM 37+000 al 37+500 Taurito

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Rodaje Just Play Dead

- Fecha inicio: viernes, 10 de octubre

- Hora inicio: 21:00h

- Hora fin: sábado, 11 de octubre, a las 00:30h

GC-504 KM 6+333 al 9+070 - Maspalomas/Ayagaures - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Reparar firme

- Fecha inicio: 10 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-600 KM 11+00 al 14+00 ambos sentidos - La Goleta/Ayacata - Tejeda

- Aviso: Precaución

- Descripción: Instalación de señales de código

- Fecha inicio: 10 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

